Ілон Маск втратив статус першого у світі трильйонера: що сталося

Американський підприємець Ілон Маск перестав бути першим у світі трильйонером на тлі різкого падіння вартості акцій SpaceX та Tesla. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки бізнесмена скоротилися до приблизно 957 млрд доларів.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Маск уперше подолав позначку в 1 трлн доларів після рекордного виходу SpaceX на фондовий ринок на початку червня. Первинне публічне розміщення акцій оцінило космічну компанію більш ніж у 2 трлн доларів, а стрімке зростання котирувань у перші дні торгів зробило засновника SpaceX найбагатшою людиною в історії та першим трильйонером.

Однак, ейфорія інвесторів виявилася нетривалою. У 23 червня акції SpaceX закрилися на рівні 156 доларів, що більш ніж на 30% нижче за внутрішньоденний максимум у 225 доларів, зафіксований 16 червня. Водночас папери все ще торгуються вище стартової ціни IPO у 150 доларів.

На ринок технологічних компаній тиснуть побоювання щодо можливої "бульбашки" у сфері штучного інтелекту, а також очікування підвищення процентних ставок. Інвестори також обережно оцінюють амбітні плани SpaceX, зокрема розвиток супутникових систем, дата-центрів у космосі та колонізації Марса.

Згідно з даними Bloomberg, частка Маска у SpaceX залишається його головним активом: її оцінюють приблизно у 744 млрд доларів. Ще близько 158 млрд доларів припадає на його пакет акцій Tesla, який також втратив у вартості під час загального розпродажу.

Попри втрату символічного статусу трильйонера, Маск зберігає значний відрив від інших мільярдерів. Його статки, за оцінками Bloomberg, приблизно на 660 млрд доларів перевищують капітал співзасновника Google Ларрі Пейджа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп переплутав ім'я Ілона Маска.

Також "Коментарі" писали, що Ілон Маск назвав одну страву, яку він міг би постійно їсти до кінця життя.