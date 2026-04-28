Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Финансы 2026 Иначе денег не будет: назван жесткий ультиматум МВФ для продолжения выплат Украине
Иначе денег не будет: назван жесткий ультиматум МВФ для продолжения выплат Украине

Внедрение НДС на международные посылки ожидается не ранее 2027 года

28 апреля 2026, 16:25
Автор:
Клименко Елена

Украина должна принять законодательные изменения по налогообложению международных посылок, чтобы обеспечить дальнейшую реализацию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: из открытых источников

По словам собеседников издания, вопрос налогообложения посылок стал одним из ключевых в переговорах с Фондом. Отсутствие прогресса в принятии соответствующего законопроекта может поставить под угрозу очередной пересмотр программы, что потенциально усложнит получение внешнего финансирования.

МВФ настаивает на расширении налоговой базы Украины как на одном из инструментов стабилизации государственных финансов. В случае срыва программы сотрудничества страна рискует лишиться доступа к финансовой поддержке со стороны Европейской комиссии и других партнеров.

В настоящее время в Украине действует норма, согласно которой товары в международных посылках стоимостью до 150 евро не подлежат налогообложению НДС. По оценкам Министерства финансов, введение соответствующего налога могло бы обеспечить государственному бюджету около 10 млрд грн ежегодно. В то же время предполагается, что посылки некоммерческого характера до 45 евро останутся без налогообложения.

Законопроект об изменениях уже зарегистрирован в парламенте, однако его рассмотрение тормозится из-за отсутствия достаточной политической поддержки. Ранее Верховная Рада также отклоняла часть инициатив, необходимых для выполнения требований международных кредиторов, в частности, по налоговым изменениям для физических лиц-предпринимателей.

После консультаций с МВФ правительство заявило о готовности искать альтернативные подходы к реформам, поскольку некоторые предложенные налоговые решения считаются политически чувствительными.

Как уже писали "Комментарии", суперяхта Nord, связываемая с российским подсанкционным миллиардером Алексеем Мордашовым, совершила проход через Ормузский пролив, несмотря на напряженную ситуацию в регионе и ограничения, введенные Ираном. Обстоятельства получения разрешения на транзит остаются невыясненными.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
