Головна Новини Фінанси 2026 Інакше грошей не буде: названо жорсткмй ультиматум МВФ для продовження виплат Україні
Інакше грошей не буде: названо жорсткмй ультиматум МВФ для продовження виплат Україні

Впровадження ПДВ на міжнародні посилки очікується не раніше 2027 року

28 квітня 2026, 16:25
Клименко Елена

Україна повинна ухвалити законодавчі зміни щодо оподаткування міжнародних посилок, щоб забезпечити подальшу реалізацію програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, питання оподаткування посилок стало одним із ключових у переговорах із Фондом. Відсутність прогресу в ухваленні відповідного законопроєкту може поставити під загрозу черговий перегляд програми, що потенційно ускладнить отримання зовнішнього фінансування.

МВФ наполягає на розширенні податкової бази України як на одному з інструментів стабілізації державних фінансів. У разі зриву програми співпраці країна ризикує втратити доступ до фінансової підтримки з боку Європейської комісії та інших партнерів.

Наразі в Україні діє норма, за якою товари в міжнародних посилках вартістю до 150 євро не підлягають оподаткуванню ПДВ. За оцінками Міністерства фінансів, запровадження відповідного податку могло б забезпечити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку. Водночас передбачається, що посилки некомерційного характеру до 45 євро залишаться без оподаткування.

Законопроєкт щодо змін уже зареєстрований у парламенті, однак його розгляд гальмується через відсутність достатньої політичної підтримки. Раніше Верховна Рада також відхиляла частину ініціатив, необхідних для виконання вимог міжнародних кредиторів, зокрема щодо податкових змін для фізичних осіб-підприємців.

Після консультацій із МВФ уряд заявив про готовність шукати альтернативні підходи до реформ, оскільки деякі запропоновані податкові рішення вважаються політично чутливими.

Як вже писали "Коментарі", супер'яхта Nord, яку пов'язують із російським підсанкційним мільярдером Олексієм Мордашовим, здійснила прохід через Ормузьку протоку, попри напружену ситуацію в регіоні та обмеження, запроваджені Іраном. Обставини отримання дозволу на транзит залишаються нез'ясованими.



