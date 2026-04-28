Інакше грошей не буде: названо жорсткмй ультиматум МВФ для продовження виплат Україні

Україна повинна ухвалити законодавчі зміни щодо оподаткування міжнародних посилок, щоб забезпечити подальшу реалізацію програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, питання оподаткування посилок стало одним із ключових у переговорах із Фондом. Відсутність прогресу в ухваленні відповідного законопроєкту може поставити під загрозу черговий перегляд програми, що потенційно ускладнить отримання зовнішнього фінансування.

МВФ наполягає на розширенні податкової бази України як на одному з інструментів стабілізації державних фінансів. У разі зриву програми співпраці країна ризикує втратити доступ до фінансової підтримки з боку Європейської комісії та інших партнерів.

Наразі в Україні діє норма, за якою товари в міжнародних посилках вартістю до 150 євро не підлягають оподаткуванню ПДВ. За оцінками Міністерства фінансів, запровадження відповідного податку могло б забезпечити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку. Водночас передбачається, що посилки некомерційного характеру до 45 євро залишаться без оподаткування.

Законопроєкт щодо змін уже зареєстрований у парламенті, однак його розгляд гальмується через відсутність достатньої політичної підтримки. Раніше Верховна Рада також відхиляла частину ініціатив, необхідних для виконання вимог міжнародних кредиторів, зокрема щодо податкових змін для фізичних осіб-підприємців.

Після консультацій із МВФ уряд заявив про готовність шукати альтернативні підходи до реформ, оскільки деякі запропоновані податкові рішення вважаються політично чутливими.

