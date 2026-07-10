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Исторический шаг НБУ: в Украине появится новая крупнейшая банкнота номиналом в 2000 гривен

«Он является совестью нации»: глава Нацбанка Андрей Пышный презентовал денежную новинку, выбранную детьми

10 июля 2026, 12:55
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Недилько Ксения

Национальный банк Украины готовит масштабное обновление наличного оборота, вводя новый высший номинал национальной валюты — 2000 гривен. О запуске банкноты официально сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время презентационных мероприятий для прессы.

Исторический шаг НБУ: в Украине появится новая крупнейшая банкнота номиналом в 2000 гривен

Новая купюра номиналом в 2000 гривен. Фото из открытых источников

Официальный ввод денег в обращение запланирован на начало осени. Дипломатически приуроченное событие состоится 4 сентября – в памятный день выдающегося поэта-шестидесятника и политзаключенного Василия Стуса.

Новая платежная единица будет иметь уникальное визуальное оформление. Она изготовлена в привлекательной гамме, где доминируют фиолетово-синие и розовые оттенки. Главным элементом дизайна на передней части стал портрет известного диссидента, рядом с которым располагается его личный росчерк пера. Помимо красивого дизайна, разработчики уделили серьезное внимание безопасности. Банкнота получила высокую степень защиты от фальсификации, содержащую по меньшей мере 20 сверхсовременных элементов защиты.

Решение посвятить дизайн этой исторической фигуре руководитель НБУ объяснил высоким идейным значением его личности.

"Глава НБУ назвал выдающегося поэта „совестью нации“ и моральным абсолютом", чья жизненная стойкость отзывается в сердцах украинцев и сегодня. По словам руководителя ведомства, решающими в этом вопросе стали эскизы юных граждан Украины во время тематического соревнования от Музея денег, которые чаще всего рисовали Стуса без каких-либо посторонних рекомендаций или советов взрослых.

Подробная публикация и пресс-релиз на официальных ресурсах регулятора пока отсутствуют, однако кадры будущей купюры активно распространяют медиа, представители которых посетили эксклюзивную встречу НБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Нацбанк отметил 250-летие США выпуском уникальной монеты.



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