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Історичний крок НБУ: в Україні з'явиться нова найбільша банкнота номіналом 2000 гривень

«Він є совістю нації»: голова Нацбанку Андрій Пишний презентував грошову новинку, обрану дітьми

10 липня 2026, 12:55
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Недилько Ксения

Національний банк України готує масштабне оновлення готівкового обігу, запроваджуючи новий найвищий номінал національної валюти — 2000 гривень. Про запуск банкноти офіційно повідомив очільник регулятора Андрій Пишний під час презентаційних заходів для преси.

Історичний крок НБУ: в Україні з'явиться нова найбільша банкнота номіналом 2000 гривень

Нова купюра номіналом 2000 гривень. Фото з відкритих джерел

Офіційне введення грошей в обіг заплановане на початок осені. Дипломатично приурочена подія відбудеться 4 вересня — у пам'ятний день видатного поета-шістдесятника та політв'язня Василя Стуса.

Нова платіжна одиниця матиме унікальне візуальне оформлення. Вона виготовлена у привабливій палітрі, де домінують фіолетово-сині та рожеві відтінки. Головним елементом дизайну на передній частині став портрет відомого дисидента, поруч із яким розташовується його особистий розчерк пера. Крім красивого дизайну, розробники приділили серйозну увагу безпеці. Банкнота отримала високий ступінь захисту від фальшування, що містить щонайменше 20 надсучасних елементів захисту.

Рішення присвятити дизайн саме цій історичній постаті керівник НБУ пояснив високим ідейним значенням його особистості.

"Голова НБУ назвав видатного поета „совістю нації“ та моральним абсолютом", чия життєва стійкість відгукується в серцях українців сьогодні. За словами керівника відомства, вирішальними у цьому питанні стали ескізи юних громадян України під час тематичного змагання від Музею грошей, які найчастіше малювали Стуса без будь-яких сторонніх рекомендацій чи порад дорослих.

Наразі детальна публікація та пресреліз на офіційних ресурсах регулятора ще відсутні, проте кадри майбутньої купюри активно розповсюджують медіа, представники яких відвідали ексклюзивну зустріч НБУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Нацбанк відзначив 250-річчя США випуском унікальної монети.



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