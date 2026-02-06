Как изменилась динамика сбережений украинцев за год: цифры впечатляют

По состоянию на 1 января 2026 года украинцы хранили на банковских счетах 1,618 трлн грн – это на 65 млрд грн или на 4,2% больше, чем в декабре 2025 года.

Деньги. Иллюстративное фото

Такие данные, со ссылкой на информацию Фонда гарантирования вкладов физлиц, обнародовал народный депутат Даниил Гетманцев.

Нардеп привел следующие данные:

Годовая динамика сбережений: за период с января 2025 года по январь 2026 года накопления граждан выросли на 226 млрд грн (16,2%).

В частности: в нацвалюте – 1,073 трлн грн (за год 173,8 млрд грн), в иностранной – 544,4 млрд грн (51,7 млрд грн). То есть 66,3% вкладов на счетах украинцев хранится в гривне, а 33,7% – в иностранной валюте.

Относительно размеров вкладов: 58,67% населения чаще всего хранят на счетах от 10 до 200 тыс. грн (год назад – 57,9%).

Что касается сроков вкладов: 70,92% — в формате "до востребования" (год назад — 70,05%), 29,08% — срочные вклады (29,95%).

Структура срочных вкладов:

до 3 месяцев – 17,34%;

от 3 до 6 месяцев – 7,28%;

от 6 месяцев до года – 3,75%;

свыше года – 0,71%.

"Рост депозитного портфеля в 2025 году – проявление доверия украинцев к стабильности банковского сектора. Расширение депозитных и кредитных линий свидетельствует о готовности финансовых институтов к долгосрочному планированию", – отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация на рынке труда Украины, по данным НБУ, будет постепенно улучшаться, в частности благодаря развороту негативных миграционных тенденций в последующие годы. Госрегулятор предполагает, что из-за осложнения ситуации безопасности чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек.



