logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2026 Як змінилася динаміка заощаджень українців за рік: цифри вражають
commentss НОВИНИ Всі новини

Як змінилася динаміка заощаджень українців за рік: цифри вражають

Народний депутат Гетманцев про заощадження українців за рік

6 лютого 2026, 18:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Станом на 1 січня 2026 року українці зберігали на банківських рахунках 1,618 трлн грн — це на 65 млрд грн або на 4,2% більше, ніж у грудні 2025 року. 

Як змінилася динаміка заощаджень українців за рік: цифри вражають

Гроші. Ілюстративне фото

Такі дані, з посиланням на інформацію Фонду гарантування вкладів фізосіб, оприлюднив народний депутат Данило Гетманцев. 

Нардеп навів наступні дані:

Річна динаміка заощаджень: за період з січня 2025 року по січень 2026 року накопичення громадян зросли на 226 млрд грн (+16,2%).

Зокрема: у нацвалюті — 1,073 трлн грн (за рік +173,8 млрд грн), в іноземній — 544,4 млрд грн (+51,7 млрд грн). Тобто 66,3% вкладів на рахунках українців зберігається у гривні, а 33,7% — в іноземній валюті.

Щодо розмірів вкладів: 58,67% населення найчастіше зберігають на рахунках від 10 до 200 тис. грн (рік тому — 57,9%). 

Щодо термінів вкладів: 70,92% — у форматі “до запитання” (рік тому — 70,05%), 29,08% — строкові вклади (29,95%).

Структура строкових вкладів: 

  • до 3 місяців – 17,34%;

  • від 3 до 6 місяців – 7,28%;

  • від 6 місяців до року – 3,75%;

  • понад рік – 0,71%.

“Зростання депозитного портфеля у 2025 році — проява довіри українців до стабільності банківського сектору. Розширення депозитних та кредитних ліній свідчить про готовність фінансових інституцій до довгострокового планування”, — зазначив народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація на ринку праці України, за даними НБУ, поступово поліпшуватиметься, зокрема завдяки розвороту негативних міграційних тенденцій у наступні роки. Держрегулятор припускає, що через ускладнення безпекової ситуації чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 0,2 млн осіб.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/11242
Теги:

Новини

Всі новини