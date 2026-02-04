Какая самая сильная валюта в мире: почему это не доллар и не евро

Когда речь заходит о самой сильной валюте в мире, большинство автоматически упоминает доллар США или евро. Однако в глобальном валютном рейтинге они уступают денежной единице небольшого, но очень богатого государства Ближнего Востока. Сильнейшей валютой в мире сегодня считается кувейтский динар.

Кувейтский динар. Фото из открытых источников

Сила валюты определяется не популярностью или объемами торгов, а ее стоимостью по отношению к другим валютам и покупательной способностью. Другими словами, сколько товаров, услуг или иностранной валюты можно получить за одну единицу национальных денег. Именно по этому показателю кувейтский динар (KWD) уверенно удерживает первое место в мире.

Один кувейтский динар стоит более 3,25 доллара США, то есть более чем втрое дороже американской валюты. Для сравнения, кувейтский динар стоит около 140 гривен, в то время как доллар оценивается примерно в 43 гривны, а евро около 51 гривны.

Экономическая мощь кувейтского динара разъясняется несколькими факторами. Кувейт владеет значительными запасами нефти, имеет один из самых высоких в мире ВВП на душу населения и придерживается политики фиксированного обменного курса. Кроме того, в стране действует безналоговая модель экономики, дополнительно укрепляющая финансовую систему.

Помимо кувейтского динара, в тройку сильнейших валют мира также входят бахрейнский динар и оманский риал. Их курс составляет около 2,65 и 2,6 доллара США соответственно.

