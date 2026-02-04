logo_ukra

Яка найсильніша валюта у світі: чому це не долар і не євро
commentss НОВИНИ Всі новини

Яка найсильніша валюта у світі: чому це не долар і не євро

Яка валюта вважається найсильнішою у світі. Що стоїть за феноменом кувейтського динара.

4 лютого 2026, 11:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Коли мова заходить про найсильнішу валюту у світі, більшість автоматично згадує долар США або євро. Проте у глобальному валютному рейтингу вони поступаються грошовій одиниці невеликої, але надзвичайно багатої держави Близького Сходу. Найсильнішою валютою у світі сьогодні вважається кувейтський динар.

Яка найсильніша валюта у світі: чому це не долар і не євро

Кувейтський динар. Фото з відкритих джерел

Сила валюти визначається не популярністю чи обсягами торгів, а її вартістю відносно інших валют і купівельною спроможністю. Іншими словами, скільки товарів, послуг або іноземної валюти можна отримати за одну одиницю національних грошей. Саме за цим показником кувейтський динар (KWD) впевнено утримує перше місце у світі.

Один кувейтський динар коштує понад 3,25 долара США, тобто більш ніж утричі дорожче за американську валюту. Для порівняння, кувейтський динар коштує близько 140 гривень, тоді як долар оцінюється приблизно у 43 гривні, а євро близько 51. 

Економічна міць кувейтського динара пояснюється кількома чинниками. Кувейт володіє значними запасами нафти, має один із найвищих у світі ВВП на душу населення та дотримується політики фіксованого обмінного курсу. Крім того, в країні діє безподаткова модель економіки, що додатково зміцнює фінансову систему.

Крім кувейтського динара до трійки найсильніших валют світу також входять бахрейнський динар і оманський ріал. Їхній курс становить близько 2,65 та 2,6 долара США відповідно. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найстарішу валюту світу, яка збереглася донині.

Також "Коментарі" писали про те, як Південна Корея перетворила торгівлю криптовалютою на новий вид кіберспорту.



