Каждый украинец "виновен" 7200 долларов: какой государственный долг Украины

Государственный долг Украины в расчете на одного жителя за последние 15 лет вырос почти в восемь раз, с около 900 долларов в 2010 году до более чем 7200 долларов в 2025–2026 годах. Такую оценку обнародовал экономист Олег Белинский, ранее работавший в структуре Министерства финансов.

Когда речь идет о государственном долге Украины, подразумевается не личные долги граждан, а об условной доле государственных обязательств, разделенной на количество населения. Такой показатель используется для оценки долговой нагрузки на экономику страны.

По словам эксперта, нынешний уровень долга на одного украинца составляет примерно 1,2–1,3 среднегодовой зарплаты. Иными словами, рядовому гражданину пришлось бы работать более года, чтобы теоретически "покрыть" свою долю государственного долга.

"С 2010 года государственный долг Украины в расчете на одного жителя вырос примерно с 900 долларов до более чем 7200 долларов. То есть фактически в 8 раз", — сообщил Белинский.

Почему вырос государственный долг Украины

Экономист объяснил, что существует несколько причин, по которым государственный долг Украины растет. Украина вынуждена активно привлекать внешнее и внутреннее финансирование на фоне войны, расходов на оборону, социальные выплаты и восстановление инфраструктуры. Другим фактором Белинский называет сокращение численности населения, что автоматически увеличивает долг в пересчете на одного человека.

По состоянию на конец 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 9,04 трлн. гривен, или 213,3 млрд долларов. За год он вырос почти на 30%.

Государственный долг в пересчете на одного жителя Украины

Белинский отмечает, что в Польше долг на одного жителя составляет примерно 0,7-0,8 годовой зарплаты, Чехии и Румынии около 0,6-0,7. В Германии показатель также ниже украинского, тогда как во Франции приближается к одному году дохода. По оценке эксперта среди крупных экономик самый высокий уровень имеет Италия, где долговая нагрузка превышает годовую зарплату.

"Уровни выше одного года обычно характерны либо для экономик со структурными проблемами, либо для отдельных специфических моделей. Главное отличие Украины заключается в темпе, поскольку этот уровень был достигнут за несколько лет, тогда как в большинстве европейских стран он формировался десятилетиями", — подчеркнул Белинский.

Это означает, что вопросы послевоенного экономического восстановления, роста доходов и эффективного управления финансами станет одним из ключевых вызовов ближайших лет.

