Кожен українець "винний" 7200 доларів: який державний борг України

Державний борг України в розрахунку на одного жителя за останні 15 років зріс майже у вісім разів, з близько 900 доларів у 2010 році до понад 7200 доларів у 2025–2026 роках. Таку оцінку оприлюднив економіст Олег Белінський, який раніше працював у структурі Міністерства фінансів.

Який державний борг України.

Коли йдеться про державний борг України мається на увазі не особисті борги громадян, а про умовну частку державних зобов’язань, поділену на кількість населення. Такий показник використовується для оцінки боргового навантаження на економіку країни.

За словами експерта, нинішній рівень боргу на одного українця дорівнює приблизно 1,2–1,3 середньорічної зарплати. Іншими словами, пересічному громадянину довелося б працювати понад рік, аби теоретично "покрити" свою частку державного боргу.

"З 2010 року державний борг України в розрахунку на одного жителя зріс приблизно з 900 доларів до понад 7200 доларів. Тобто фактично у 8 разів", — повідомив Белінський.

Чому зріс державний борг України

Економіст пояснив, що існує кілька причин, чому державний борг України зростає. Україна змушена активно залучати зовнішнє та внутрішнє фінансування на тлі війни, витрат на оборону, соціальні виплати та відновлення інфраструктури. Іншим фактором Белінський називає скорочення чисельності населення, що автоматично збільшує борг у перерахунку на одну людину.

Станом на кінець 2025 року державний і гарантований державою борг України сягнув 9,04 трлн гривень, або 213,3 млрд доларів. За рік він зріс майже на 30%.

Державний борг у перерахунку на одного жителя України

Белінський зазначає, що у Польщі борг на одного жителя дорівнює приблизно 0,7-0,8 річної зарплати, Чехії та Румунії близько 0,6–0,7. У Німеччині показник також нижчий за український, тоді як у Франції наближається до одного року доходу. За оцінкою експерта серед великих економік найвищий рівень має Італія, де боргове навантаження перевищує річну зарплату.

"Рівні вище одного року зазвичай характерні або для економік зі структурними проблемами, або для окремих специфічних моделей. Головна відмінність України полягає в темпі, оскільки цей рівень було досягнуто за кілька років, тоді як у більшості європейських країн він формувався десятиліттями", — підкреслив Белінський.

Це означає, що питання післявоєнного економічного відновлення, зростання доходів населення та ефективного управління фінансами стане одним із ключових викликів найближчих років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що народний депутат Разумков розкритикував марнотратство влади та закликає зменшити витрати.

Також "Коментарі" писали, що в Україні забиратимуть за борги житло.