"Космический дефицит" не помеха: выплатят ли "Вовину тысячу" в 2027 году

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Кречмаровская Наталия
За несколько лет на единовременные выплаты украинцам направили десятки миллиардов гривен. В Верховной Раде неоднократно критиковали такую практику, объясняя, что деньги нужно направлять в первую очередь тем, кто больше нуждается в поддержке.
Тысяча Зеленского. Фото портал "Комментарии"
Политик напомнила, когда началась практика социальной выплаты всем:
- 19 декабря 2021 года стартовала программа "еПоддержка" — по 1 000 грн совершеннолетним украинцам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. Тогда, сообщила нардепка, тысячу получили 8 млн украинцев, а из бюджета было израсходовано 8 млрд грн.
- В конце 2024 года тысяча вернулась — уже под названием "Зимняя еПоддержка". По сообщению Правительства, им воспользовались 14,4 млн украинцев. Это примерно 14,4 млрд грн выплат, сообщила политик.
- В конце 2025 года стартовала следующая "Зимняя поддержка". В этот раз, рассказала народная депутат, по 1 000 грн получили 17,8 млн украинцев.
Южанина сообщила, что на "Зимнюю поддержку" перераспределили финансирование из других программ Министерства социальной политики:
- из программы "Социальная защита детей и семьи";
- из программы "Поддержка малообеспеченных семей".
Она напомнила, что в апреле 2026 года появилась еще одна единовременная выплата – по 1 500 грн пенсионерам и отдельным категориям получателей социальной помощи. По сообщению Правительства, доплату получили 9,7 млн пенсионеров – это 14,55 млрд грн, отметила она.
По ее словам, в проекте Госбюджета-2027 есть пять бюджетных программ с общим ресурсом 154,4 млрд грн, которые по своему назначению могут быть использованы для подобных решений.
И, по ее словам, важный вопрос — что лучше для людей: очередная единовременная выплата или предполагаемое, системное повышение социальной поддержки для тех, кто в ней больше всего нуждается.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ждет Зеленского после завершения войны.