"Космический дефицит" не помеха: выплатят ли "Вовину тысячу" в 2027 году

За несколько лет на единовременные выплаты украинцам направили десятки миллиардов гривен. В Верховной Раде неоднократно критиковали такую практику, объясняя, что деньги нужно направлять в первую очередь тем, кто больше нуждается в поддержке.

Тысяча Зеленского. Фото портал "Комментарии"

Политик напомнила, когда началась практика социальной выплаты всем:

- 19 декабря 2021 года стартовала программа "еПоддержка" — по 1 000 грн совершеннолетним украинцам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. Тогда, сообщила нардепка, тысячу получили 8 млн украинцев, а из бюджета было израсходовано 8 млрд грн.

- В конце 2024 года тысяча вернулась — уже под названием "Зимняя еПоддержка". По сообщению Правительства, им воспользовались 14,4 млн украинцев. Это примерно 14,4 млрд грн выплат, сообщила политик.

- В конце 2025 года стартовала следующая "Зимняя поддержка". В этот раз, рассказала народная депутат, по 1 000 грн получили 17,8 млн украинцев.

"Правительство сообщило, что все выплаты осуществлены. Итак, речь идет о 17,8 млрд грн. И здесь уже интересен не только вопрос суммы, но и источники средств. Финансирование выплат осуществлялось за счет ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ средств государственного бюджета (Постановление Кабмина №1443 от 13 ноября 2025 года)", — пояснила нардепка.

Южанина сообщила, что на "Зимнюю поддержку" перераспределили финансирование из других программ Министерства социальной политики:

- из программы "Социальная защита детей и семьи";

- из программы "Поддержка малообеспеченных семей".

"Средства направили на программу "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства". Обратите внимание: это не отдельная строка бюджета под названием "тысяча". Это решение об использовании ресурса уже имеющихся социальных программ", — отметила политик.

Она напомнила, что в апреле 2026 года появилась еще одна единовременная выплата – по 1 500 грн пенсионерам и отдельным категориям получателей социальной помощи. По сообщению Правительства, доплату получили 9,7 млн пенсионеров – это 14,55 млрд грн, отметила она.

"По приведенной хронологии, — ориентировочно 57,75 млрд грн ОДНОРАЗОВЫХ ВЫПЛАТ. Из них в 2026 году — 35,35 млрд грн. И ЭТО НЕ ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА В БЮДЖЕТЕ ИЛИ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ. Я вам продемонстрировала масштаб”, – подчеркнула народная депутат.

По ее словам, в проекте Госбюджета-2027 есть пять бюджетных программ с общим ресурсом 154,4 млрд грн, которые по своему назначению могут быть использованы для подобных решений.

"Конечно, наличие средств в этих программах не означает, что новая "тысяча" уже запланирована. НЕТ, эти программы имеют действующие социальные обязательства, а увеличение трансферта Пенсионному фонду должно обеспечивать, в частности, предусмотренные законодательством пенсионные выплаты. Однако если в бюджете-2027 мы не видим введения единовременной помощи – это не значит, что Правительство ее не будет создавать, приняв решение о перераспределении средств в пределах действующих назначений”, — отметила народная депутат.

И, по ее словам, важный вопрос — что лучше для людей: очередная единовременная выплата или предполагаемое, системное повышение социальной поддержки для тех, кто в ней больше всего нуждается.

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