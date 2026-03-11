7 украинцев в рейтинге самых богатых людей планеты: кто они и какое состояние имеют

В новом рейтинге миллиардеров от Forbes оказались семь украинских бизнесменов. Общее состояние этих предпринимателей оценивается почти в 18 миллиардов долларов. Всего в рейтинге 2026 года насчитывается 3428 миллиардеров, что примерно на 400 больше, чем годом ранее. Совокупное богатство этого клуба превысило 20,1 триллиона долларов, а среднее состояние одного участника списка выросло до 5,8 миллиарда долларов.

Богатейшие люди Украины. Фото: NV

Богатейшим человеком мира остается Илон Маск, чьи активы оценивают в 839 миллиардов долларов. Он значительно опережает других участников рейтинга, в том числе соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, у которых 257 и 237 млрд долларов соответственно.

Среди самых богатых людей планеты 7 украинцев

Рейтинг украинских миллиардеров по данным Forbes

Среди украинцев выше всего в списке Forbes расположился бизнесмен Ринат Ахметов, занявший 77 место в мире с состоянием 7,8 млрд долларов.

Второе место среди украинских миллиардеров занимает основатель корпорации Interpipe и владелец медиагруппы Starlight Media Виктор Пинчук. Его состояние оценивается в 2,8 млрд долларов, что соответствует 1504 позиции в глобальном рейтинге самых богатых людей мира.

Третьим в списке украинцев стал соучредитель британского необанка Revolut Влад Яценко. Его активы оценивают в 2,2 млрд долларов, что позволило ему занять 1913 место.

В перечень также вошел пятый президент Украины Петр Порошенко, состояние которого оценивается в 1,5 млрд долларов. Замыкают список самых богатых украинских миллиардеров Андрей Веревский из агрохолдинга Kernel, Вадим Новинский из Smart Holding и Константин Жеваго из Ferrexpo, каждый из которых имеет состояние в 1,2 млрд долларов.

