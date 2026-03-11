7 українців в рейтингу найбагатших людей планети: хто вони і які статки мають

У новому рейтингу мільярдерів від Forbes опинилися сім українських бізнесменів. Загальний статок цих підприємців оцінюється майже у 18 мільярдів доларів. Загалом у рейтингу 2026 року нараховується 3428 мільярдерів, що приблизно на 400 більше, ніж роком раніше. Сукупне багатство цього клубу перевищило 20,1 трильйона доларів, а середній статок одного учасника списку зріс до 5,8 мільярда доларів.

Найбагатші люди України. Фото: NV

Найбагатшою людиною світу залишається Ілон Маск, чиї активи оцінюють у 839 мільярдів доларів. Він значно випереджає інших учасників рейтингу, зокрема співзасновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна, які мають 257 та 237 млрд доларів відповідно.

Серед найбагатших людей планети 7 українців

Рейтинг українських мільярдерів за даними Forbes

Серед українців найвище у списку Forbes розташувався бізнесмен Рінат Ахметов, який посів 77 місце у світі зі статками 7,8 млрд доларів.

Друге місце серед українських мільярдерів займає засновник корпорації Interpipe та власник медіагрупи Starlight Media Віктор Пінчук. Його статок оцінюється у 2,8 млрд доларів, що відповідає 1504 позиції у глобальному рейтингу найбагатших людей світу.

Третім у списку українців став співзасновник британського необанку Revolut Влад Яценко. Його активи оцінюють у 2,2 млрд доларів, що дозволило йому посісти 1913 місце.

До переліку також увійшов п’ятий президент України Петро Порошенко, статок якого оцінюється у 1,5 млрд доларів. Замикають список найбагатших українських мільярдерів Андрій Веревський з агрохолдингу Kernel, Вадим Новинський з Smart Holding та Костянтин Жеваго з Ferrexpo, кожен з яких має статки у 1,2 млрд доларів.

