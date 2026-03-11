7 українців в рейтингу найбагатших людей планети: хто вони і які статки мають

Рубрики
У новому рейтингу мільярдерів від Forbes опинилися сім українських бізнесменів. Загальний статок цих підприємців оцінюється майже у 18 мільярдів доларів. Загалом у рейтингу 2026 року нараховується 3428 мільярдерів, що приблизно на 400 більше, ніж роком раніше. Сукупне багатство цього клубу перевищило 20,1 трильйона доларів, а середній статок одного учасника списку зріс до 5,8 мільярда доларів.
Найбагатші люди України. Фото: NV
Найбагатшою людиною світу залишається Ілон Маск, чиї активи оцінюють у 839 мільярдів доларів. Він значно випереджає інших учасників рейтингу, зокрема співзасновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна, які мають 257 та 237 млрд доларів відповідно.
Рейтинг українських мільярдерів за даними Forbes
Серед українців найвище у списку Forbes розташувався бізнесмен Рінат Ахметов, який посів 77 місце у світі зі статками 7,8 млрд доларів.
Друге місце серед українських мільярдерів займає засновник корпорації Interpipe та власник медіагрупи Starlight Media Віктор Пінчук. Його статок оцінюється у 2,8 млрд доларів, що відповідає 1504 позиції у глобальному рейтингу найбагатших людей світу.
Третім у списку українців став співзасновник британського необанку Revolut Влад Яценко. Його активи оцінюють у 2,2 млрд доларів, що дозволило йому посісти 1913 місце.
До переліку також увійшов п’ятий президент України Петро Порошенко, статок якого оцінюється у 1,5 млрд доларів. Замикають список найбагатших українських мільярдерів Андрій Веревський з агрохолдингу Kernel, Вадим Новинський з Smart Holding та Костянтин Жеваго з Ferrexpo, кожен з яких має статки у 1,2 млрд доларів.
