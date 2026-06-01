Лето тревожных прогнозов: выдержат ли украинцы новый удар по ценам и курсу

Июнь начинает лето и завершает первую половину года. Так что можно подводить итоги и делать осторожные прогнозы на будущее. Пока они не слишком оптимистичны. Зарплаты не спешат расти, доллар дорожает, бензин не дешевеет. Что будет с ценами и курсом валют в июне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Люди больше не откладывают на будущее

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что касается лета, то, конечно, цены на овощи, фрукты летом будут снижаться. Это сезонный фактор. Если взять в пример такие овощи, как огурцы, молодой картофель, то цены действительно быстро снижаются. Что касается мяса, молока, то летом радикальных перемен с ценниками не будет. У нас есть риск, что подорожание произойдет осенью.

"У нас получится зерно нового урожая очень дорогое. Как результат, это повлияет действительно на цены, но, в первую очередь, осенью. А летом, может быть, даже будет дефляция. Как правило, летом это бывает. Хотя она не радикальна, но действительно такое может быть. Что касается зарплат, всего остального, то, как правило, летом действительно зарплата не растет", – отметил эксперт.

Что касается курса, то Александр Охрименко говорит, что есть курс 44 и он то вниз, то вверх двигается. Как правило, летом должна быть ревальвация, но нынешний год может стать исключением и ревальвации не будет. Проще говоря, радикальных курсовых перепадов не будет.

"Единственное, что пока вызывает вопросы, это неясность того, что этим летом будет с помощью от западных партнеров. Если помощь наладится и поток валюты от партнеров будет в достаточном количестве, то фактически это будет положительно влиять и на курс, и, соответственно, на цены, на зарплаты. Если же у нас повторится ситуация, как была на начало года, когда нам зашло очень мало валюты, это негативно повлияло на экономику. Если такая тенденция будет продолжаться, это будет негативно влиять на все абсолютно. И на зарплату, и цены. Потому что пока нам дают очень мало валюты, обещают, но дают мало. Это нужно учитывать и понимать", – отметил эксперт.

Что касается цен на бензин, то Александр Охрименко говорит, что если цена на нефть будет радикально уменьшаться, то, соответственно, и цены на бензин будут уменьшаться. А пока цены на бензин высоки, потому что привязаны к ценам на нефть.

"С моей точки зрения в этом году может быть такая интересная тенденция, когда люди уже привыкли к этой войне и траты денег в этом году, подразумевается это, на отдых, на отпуск, на покупку каких-то товаров, могут возрасти. Потому что сейчас происходит столь интересная тенденция, когда люди не откладывают жить на будущее. Люди больше склонны тратить сейчас, потому что если раньше были разговоры или мысли, вот война закончится после этого, сейчас такого уже однозначно нет. Поэтому мы действительно в этом году можем видеть такую активность и в сфере услуг, и в сфере туризма, и соответственно на работе. У нас очень активный рынок труда. Например, если вы ищете работу, вам ее легче найти, потому что спрос на работников действительно велик и можно найти выгодную себе зарплату", – отметил эксперт.

Цены ниже не будут, чем в прошлом году

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что ситуация действительно непростая и даже, учитывая прогнозы Всемирного банка, Международного валютного фонда, пересмотрены все предсказания, пересмотрено все то, что было раньше.

"Я могу сослаться на годовое собрание в конце апреля, которое проходило в Вашингтоне, где было пересмотрено фактически все. Поэтому действительно если говорить об Украине и войне, то мы мечтали о том, что в этом году будет идти восстановление, но все еще идет война. Есть вопросы мировой экономики, связанные с ценами на горючее, связанные с Ираном, с Персидским заливом. То есть все это влияет на Украину. Есть другие вопросы, вытекающие, например, из определенных пострадавших энергетических мощностей, из того, что у нас происходило зимой, как мы готовимся к новому отопительному сезону и так далее", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Поэтому, по крайней мере, очевидно, отмечает Алексей Плотников, что цены ниже не будут, чем в прошлом году.

Что касается роста экономики, по словам эксперта, он, скорее всего, будет нулевым или чуть больше нуля. Это не будет 1,6, как это прогнозировали раньше.

"Что касается цен, то они будут выше. Возможно, инфляция к концу года выйдет у нас на 10%. Возможно, опять же это больше, чем предполагалось", – отметил Алексей Плотников.

По его словам, если говорить о прогнозе по курсу доллара, то, скорее всего, будут реализовываться прогнозы, которые подавались в начале года. Эксперт считает, что сейчас выгодно Национальному банку, чтобы гривна подешевела. Это выгодно и Министерству финансов, потому что вся западная помощь, которая засчитывается в государственный бюджет, идет по более выгодному курсу.

"Проще говоря, выгодно, чтобы была дешевая гривна и эту западную помощь по более выгодному курсу причисляли к госбюджету. Поэтому сейчас вряд ли кто-то будет делать шаги по усилению гривны. Вопрос, когда она достигнет показатель в 45. Я все же надеюсь, что это будет ближе к сентябрю, что это не будет где-нибудь прямо в июне, июле. Скорее всего, июнь-июль – это будет так, как оно и сейчас. А уже к январю курс выйдет на 45", – констатировал эксперт.

