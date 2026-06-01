Літо тривожних прогнозів: чи витримають українці новий удар по цінах і курсу

Червень розпочинає літо і завершує першу половину року. Тож можна підбивати підсумки і робити обережні прогнози на майбутнє. Поки вони не дуже оптимістичні. Зарплати не поспішають зростати, долар дорожчає, бензин не дешевшає. Що буде з цінами та курсом валют у червні? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Люди більше не відкладають на майбутнє

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко зазначив, що стосується літа, то, звичайно, ціни на овочі, фрукти влітку будуть знижуватись. Це сезонний фактор. Якщо взяти для прикладу такі овочі, як огірки, молода картопля, то ціни справді доволі швидко знижуються. Що стосується м'яса, молока, то влітку радикальних змін з цінниками не буде. В нас є ризик, що подорожчання відбудеться восени.

"У нас вийде зерно нового врожаю дуже дороге. Як результат, це вплине, дійсно, на ціни, але, в першу чергу, восени. А влітку, можливо, навіть буде дефляція. Як правило, влітку це буває. Хоча вона не радикальна, але, дійсно, таке може бути. Що стосується зарплат, всього іншого, то, як правило, влітку, дійсно, зарплата не зростає", – зазначив експерт.

Що стосується курсу, то Олександр Охріменко говорить, що є курс 44 і він то вниз, то вгору рухається. Як правило, влітку повинна бути ревальвація, але цей рік може стати виключенням і ревальвації не буде. Простіше кажучи, радикальних курсових перепадів не буде.

"Єдине, що поки що викликає запитання, то це неясність того, що цього літа буде з допомогою від західних партнерів. Якщо допомога наладиться і потік валюти від партнерів буде в достатній кількості, то, фактично, це буде позитивно впливати і на курс, і, відповідно, на ціни, на зарплати. Якщо ж у нас повториться ситуація, як була на початок року, коли нам зайшло дуже мало валюти, то це негативно вплинуло на економіку. Якщо така тенденція буде продовжуватись, то це буде негативно впливати на все абсолютно. І на зарплату, і на ціни. Тому що поки що нам дають дуже мало валюти, обіцяють, але дають мало. Це треба враховувати і розуміти", – зазначив експерт.

Що стосується цін на бензин, то Олександр Охріменко говорить, що, якщо ціна на нафту буде радикально зменшуватися, то, відповідно, і ціни на бензин будуть зменшуватися. А поки що ціни на бензин високі, бо прив’язані до цін на нафту.

"З моєї точки зору в цьому році може бути така цікава тенденція, коли люди вже звикли до цієї війни і витрати грошей у цьому році, мається це на увазі, на відпочинок, на відпустку, на купівлю якихось товарів, можуть зрости. Тому що зараз відбувається така цікава тенденція, коли люди не відкладають жити на майбутнє. Люди більше схильні витрачати зараз, тому що, якщо раніше були розмови або думки, от війна закінчиться після цього, зараз такого вже однозначно немає. І тому ми дійсно в цьому році можемо бачити таку активність і в сфері послуг, і в сфері туризму, і відповідно на роботі. У нас дуже активний ринок праці. Для прикладу, якщо ви шукаєте роботу, вам її легше знайти, тому що попит на працівників дійсно великий і можна знайти вигідну собі зарплату", – зазначив експерт.

Ціни нижче не будуть, ніж в минулому році

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков зазначив, що ситуація справді непроста і навіть, враховуючи прогнози Світового банку, Міжнародного валютного фонду, зараз переглянуті всі передбачення, переглянуто все те, що було раніше.

"Я можу послатися на річні збори в кінці квітня, які проходили у Вашингтоні, де було переглянуто фактично все. Тому, дійсно, якщо говорити стосовно України і війни, то ми мріяли про те, що в цьому році буде йти відновлення, але все ще йде війна. Є питання світової економіки, які пов'язані з цінами на пальне, які пов'язані з Іраном, з Перською затокою. Тобто, все це впливає на Україну. Є інші питання, які випливають, наприклад, з певних постраждалих енергетичних потужностей, з того, що у нас відбувалося взимку, як ми готуємося до нового опалювального сезону і так далі", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Тому, принаймні, зрозуміло, зауважує Олексій Плотніков, що ціни нижче не будуть, ніж в минулому році.

Що стосується зростання економіки, за словами експерта, воно, скоріше за все, буде нульове чи трохи більше нуля. Це не буде 1,6, як це прогнозували раніше.

"Що стосується цін, то вони будуть вищі. Можливо, інфляція на кінець року вийде у нас на 10%. Можливо, знову ж таки, це більше, ніж передбачалося", – зазначив Олексій Плотніков.

За його словами, якщо говорити про прогноз стосовно курсу долара, то, швидше за все, будуть реалізовуватися прогнози, які подавалися на початку року. Експерт вважає, що зараз вигідно Національному банку, щоб гривня дешевшала. Це вигідно і Міністерству фінансів, тому що вся західна допомога, яка зараховується до державного бюджету, йде по більш вигідному курсу.

"Простіше кажучи, вигідно, щоб була дешева гривня і цю західну допомогу по вигіднішому курсу зараховували до держбюджету. Тому зараз навряд чи хтось буде робити кроки щодо посилення гривні. Питання, коли вона досягне показник у 45. Я все ж таки сподіваюся, що це буде ближче до вересня, що це не буде десь прямо у червні, липні. Скоріше за все червень-липень – це буде так, як воно і зараз. А вже ближче до січня курс вийде на 45", – констатував експерт.

