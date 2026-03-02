Март встряхнет валютный рынок: удержится ли доллар на 43 и «взорвется» ли евро

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Длительная и холодная зима, а также удары по энергетической инфраструктуре повлияли не только на бизнес, но и на курс валют. Каким будет курс доллара и евро в марте 2026 года? Что будет непосредственно влиять на курсообразование? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Курс валют
Экономический эксперт Даниил Монин считает, что подписание программы с МВФ и прогнозные суммы финансирования, более 40 млрд долларов в Меморандуме с МВФ и резервы по оценке МВФ 65 млрд долларов на конец 2026 года – дают НБУ уверенность, что валюту на поддержание курса и проведение расходов можно тратить.
По его мнению, по доллару, скорее всего, будет диапазон 43-43.5 гривны за доллар. По евро курс – около 51 гривны за доллар.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что касается курса доллара, то ничего непредсказуемого ожидать не стоит. Есть курс в районе 43 грн/доллар. На таком уровне он и будет держаться в ближайшее время.
Другими словами, добавляет Александр Охрименко, мы будем видеть рост курса евро, потому что будет расти курс евро-доллар. Эксперт советует следить за ситуацией в Персидском заливе и, если там она будет развиваться не так, как планировал Трамп, это может повлиять негативно на доллар. И это будет приводить к тому, что евро будет расти и курс евро-гривна тоже будет расти.
Читайте также на портале "Комментарии" — со 2 марта эти деньги не примут: что делать со старыми купюрами по 1, 2, 5 и 10 гривен.