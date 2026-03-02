Март встряхнет валютный рынок: удержится ли доллар на 43 и «взорвется» ли евро

Длительная и холодная зима, а также удары по энергетической инфраструктуре повлияли не только на бизнес, но и на курс валют. Каким будет курс доллара и евро в марте 2026 года? Что будет непосредственно влиять на курсообразование? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

НБУ будет проводить умеренную девальвацию, либо низкую девальвацию

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что подписание программы с МВФ и прогнозные суммы финансирования, более 40 млрд долларов в Меморандуме с МВФ и резервы по оценке МВФ 65 млрд долларов на конец 2026 года – дают НБУ уверенность, что валюту на поддержание курса и проведение расходов можно тратить.

"Соответственно НБУ будет проводить в целом умеренную девальвацию, либо низкую девальвацию. С другой стороны, сейчас события в Иране негативно влияют на рынок нефти, и курса валют по отношению к доллару США. Так курс евро опустился до 1.17 к доллару. Поэтому, вероятно, НБУ перейдет на балансирование корзины валют евро и доллар. Поэтому, с большой вероятностью, стоит ожидать небольшой рост доллара к гривне и удержание курса евро к гривне или даже ослабление к гривне", – отметил эксперт.

По его мнению, по доллару, скорее всего, будет диапазон 43-43.5 гривны за доллар. По евро курс – около 51 гривны за доллар.

Доллар в марте будет "отдыхать", а вот евро может очень сильно "шарахаться"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что касается курса доллара, то ничего непредсказуемого ожидать не стоит. Есть курс в районе 43 грн/доллар. На таком уровне он и будет держаться в ближайшее время.

"Не будет проблем с холодом и, к тому же, экспортеры уже начали продавать валюту. Поэтому курс доллара будет "топтаться" в районе 43 гривны за доллар и радикально меняться не будет. А вот, что касается курса евро-гривна, то здесь действительно могут быть существенные изменения. Потому что у нас курс евро-гривна зависит от курса евро-доллар. А война в Персидском заливе может очень радикально отразиться на курсе евро-доллар. Потому что, если затянется эта война, это будет негативно влиять на доллар. Как результат, мы можем увидеть курс евро-доллар на уровне 20-25 центов, а это уже, если конвертировать по отношению к гривне, будет далеко за 50", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Другими словами, добавляет Александр Охрименко, мы будем видеть рост курса евро, потому что будет расти курс евро-доллар. Эксперт советует следить за ситуацией в Персидском заливе и, если там она будет развиваться не так, как планировал Трамп, это может повлиять негативно на доллар. И это будет приводить к тому, что евро будет расти и курс евро-гривна тоже будет расти.

