Березень струсить валютний ринок: чи втримається долар на 43 і чи «вибухне» євро

Тривала та холодна зима, а також удари по енергетичній інфраструктурі вплинули не лише на бізнес, а й на курс валют. Яким буде курс долара та євро у березні 2026 року? Що безпосередньо впливатиме на курсоутворення? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

НБУ проводитиме помірну девальвацію, або низьку девальвацію

Економічний експерт Данило Монін вважає, що підписання програми з МВФ та прогнозні суми фінансування, понад 40 млрд доларів у Меморандумі з МВФ та резерви з оцінки МВФ 65 млрд доларів на кінець 2026 року – дають НБУ впевненість, що валюту на підтримку курсу та проведення витрат можна витрачати.

"Відповідно НБУ проводитиме загалом помірну девальвацію, або низьку девальвацію. З іншого боку, зараз події в Ірані негативно впливають на ринок нафти та курсу валют по відношенню до долара США. Так курс євро опустився до 1,17 до долара. Тому, ймовірно, НБУ перейде на балансування кошика валют євро та долар. Тому, з ймовірністю, варто очікувати невелике зростання долара до гривні і утримання курсу євро до гривні або навіть ослаблення до гривні", – зазначив експерт.

На його думку, щодо долара, швидше за все, буде діапазон 43-43.5 гривні за долар. По євро курс – близько 51 гривні за долар.

Долар у березні "відпочиватиме", а ось євро може дуже сильно "шурхати"

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко зазначив, що стосується курсу долара, то нічого непередбачуваного очікувати не варто. Є курс у районі 43 грн за долар. На такому рівні він і буде триматися найближчим часом.

"Не буде проблем з холодом і, до того ж, експортери вже почали продавати валюту. Тому курс долара буде "топтатися" у районі 43 гривні за долар і радикально змінюватися не буде. А от, що стосується курсу євро-гривня, то тут справді можуть бути суттєві зміни. Тому що у нас курс євро-гривня залежить від курсу євро-долар. А війна у Перській затоці може дуже радикально вплинути на курс євро-долар. Тому що, якщо затягнеться ця війна, це буде негативно впливати на долар. Як результат, ми можемо побачити курс євро-долар на рівні 20-25 центів, а це вже, якщо конвертувати відносно гривні, буде далеко за 50", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Іншими словами, додає Олександр Охріменко, ми будемо бачити зростання курсу євро, тому що буде зростати курсу євро-долар. Експерт радить слідкувати за ситуацією у Перській затоці і, якщо там вона буде розвиватися не так, як планував Трамп, то це може вплинути негативно на долар. І це буде призводити до того, що євро буде зростати і курс євро-гривня також буде зростати.

Підсумовуючи економіст зазначив, що долар у березні буде "відпочивати", а от євро справді може дуже "шарахатися".

