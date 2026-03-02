Березень струсить валютний ринок: чи втримається долар на 43 і чи «вибухне» євро

Рубрики
Кравцев Сергей
Тривала та холодна зима, а також удари по енергетичній інфраструктурі вплинули не лише на бізнес, а й на курс валют. Яким буде курс долара та євро у березні 2026 року? Що безпосередньо впливатиме на курсоутворення? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
Економічний експерт Данило Монін вважає, що підписання програми з МВФ та прогнозні суми фінансування, понад 40 млрд доларів у Меморандумі з МВФ та резерви з оцінки МВФ 65 млрд доларів на кінець 2026 року – дають НБУ впевненість, що валюту на підтримку курсу та проведення витрат можна витрачати.
На його думку, щодо долара, швидше за все, буде діапазон 43-43.5 гривні за долар. По євро курс – близько 51 гривні за долар.
Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко зазначив, що стосується курсу долара, то нічого непередбачуваного очікувати не варто. Є курс у районі 43 грн за долар. На такому рівні він і буде триматися найближчим часом.
Іншими словами, додає Олександр Охріменко, ми будемо бачити зростання курсу євро, тому що буде зростати курсу євро-долар. Експерт радить слідкувати за ситуацією у Перській затоці і, якщо там вона буде розвиватися не так, як планував Трамп, то це може вплинути негативно на долар. І це буде призводити до того, що євро буде зростати і курс євро-гривня також буде зростати.
Підсумовуючи економіст зазначив, що долар у березні буде "відпочивати", а от євро справді може дуже "шарахатися".
