Медь может озолотить: цены на пунктах приема металла взлетели до исторического максимума

Мировые рынки металлов испытывают настоящий шок – цены на медь обновили исторический рекорд , впервые в истории превысив психологическую отметку в 13 тысяч долларов за тонну . На фоне глобальных экономических рисков и роста спроса, этот металл неожиданно превратился в настоящий финансовый магнит.

Цена на медь превысила $13 000 за тонну – сколько сейчас могут заработать украинцы

По данным Bloomberg , во вторник утром по киевскому времени медь торговалась на уровне более 13 360 долларов за тонну . В пересчете это означает, что один килограмм меди стоит около 13 долларов 37 центов . Для украинцев, сдающих металлолом или работающих в сфере заготовки, это открывает новые возможности для заработка.

Почему медь внезапно подорожала

Одной из ключевых причин скачка цен стали опасения инвесторов относительно возможного введения новых пошлин в США . Поэтому крупные компании начали массово завозить медь на американский рынок и накапливать запасы. Как следствие, в других странах предложение металла резко сократилось, что лишь подтолкнуло цены вверх.

Ситуацию дополнительно обостряет стремительный рост глобального спроса . Медь сегодня является стратегическим металлом для:

возобновляемой энергетики;

модернизации электросетей;

центров обработки данных;

производства электромобилей и аккумуляторов

Параллельно на рынке возникли проблемы с предложением: на ряде крупных месторождений произошли аварии и остановки производства , что еще больше ограничило объем металла.

Геополитика и доллар тоже сыграли свою роль

Аналитики обращают внимание и на геополитические риски , а также на ослабление доллара США , что традиционно повышает привлекательность сырьевых активов. В таких условиях инвесторы все чаще выбирают медь как инструмент сохранения стоимости.

Упадут ли цены в ближайшее время

Эксперты настроены осторожно, но единодушны в одном: существенного удешевления меди в ближайшее время не ожидается . Напротив, при сохранении сегодняшних тенденций металл может еще длительно оставаться на больших уровнях.

