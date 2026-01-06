Мідь може озолотити: ціни на пунктах прийому металу злетіли до історичного максимуму

Рубрики
Проніна Анна
Світові ринки металів переживають справжній шок – ціни на мідь оновили історичний рекорд, вперше в історії перевищивши психологічну позначку у 13 тисяч доларів за тонну. На тлі глобальних економічних ризиків та зростання попиту цей метал несподівано перетворився на справжній фінансовий магніт.
Ціна на мідь перевищила $13 000 за тонну – скільки зараз можуть заробити українці
За даними Bloomberg, у вівторок вранці за київським часом мідь торгувалася на рівні понад 13 360 доларів за тонну. У перерахунку це означає, що один кілограм міді коштує близько 13 доларів 37 центів. Для українців, які здають металобрухт або працюють у сфері заготівлі, це відкриває нові можливості для заробітку.
Однією з ключових причин стрибка цін стали побоювання інвесторів щодо можливого запровадження нових мит у США. Через це великі компанії почали масово завозити мідь на американський ринок і накопичувати запаси. Як наслідок, у інших країнах пропозиція металу різко скоротилася, що лише підштовхнуло ціни вгору.
Ситуацію додатково загострює стрімке зростання глобального попиту. Мідь сьогодні є стратегічним металом для:
відновлюваної енергетики;
модернізації електромереж;
центрів обробки даних;
виробництва електромобілів і акумуляторів.
Паралельно на ринку виникли проблеми з пропозицією: на низці великих родовищ сталися аварії та зупинки виробництва, що ще більше обмежило обсяги металу.
Аналітики звертають увагу і на геополітичні ризики, а також на ослаблення долара США, що традиційно підвищує привабливість сировинних активів. У таких умовах інвестори дедалі частіше обирають мідь як інструмент збереження вартості.
Експерти налаштовані обережно, але одностайні в одному: суттєвого здешевлення міді найближчим часом не очікується. Навпаки, за збереження нинішніх тенденцій метал може ще довго залишатися на високих рівнях.
