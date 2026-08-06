Минималка в Украине: что это действительно означает и почему "на руки" вы получаете меньше

Многие слышали выражение "минимальная зарплата", но далеко не все понимают, как именно этот показатель работает в реальной жизни. Если говорить максимально просто, минимальная заработная плата (или сокращенно "минималка") — это установленный законом финансовый порог, ниже которого работодатель не имеет права начислять заработную плату работнику за полностью выполненную месячную или почасовую норму труда. Это своеобразная государственная гарантия базового дохода.

Минимальная зарплата в Украине и удержание налогов. Фото: Pixabay / Geri Art

Однако здесь кроется главная ловушка, из-за которой часто возникают недоразумения. Начисленная минимальная зарплата и деньги, которые человек получает "на руки", – это разные суммы. Законодательно зафиксированный размер – это так называемая сумма "брутто". Она указывается в трудовом договоре, приказах и бухгалтерских документах. Но перед тем как выдать зарплату работнику, работодатель обязан вычесть из нее обязательные государственные платежи: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. В результате работник получает на карточку или наличными сумму "нетто", которая меньше именно из-за удержания этих действующих налогов и сборов.

Важно понимать, что минималка – это не просто цифра для наемных работников. Она является базовым ориентиром для всей экономики страны. От ее размера зависит ряд трудовых и налоговых показателей:

Размер ЕСВ (единого социального взноса), который обязательно уплачивают предприниматели (ФЛП);

База и ограничения для расчета отдельных социальных и больничных выплат;

Значительные финансовые штрафы для бизнеса за нарушение трудового законодательства;

Отдельные налоговые ставки и лимиты местного сбора.

Если работодатель выплачивает за полностью отработанный месяц меньше установленного законом минимума при отсутствии законных оснований, это считается грубым нарушением. За это предусмотрены штрафы, четко регламентированные законодательством. Именно поэтому некоторые недобросовестные компании пытаются обойти закон, оформляя работников на "полставки" или выплачивая основную часть денег в конверте.

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