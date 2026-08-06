Мінімалка в Україні: що це насправді означає і чому "на руки" ви отримуєте менше

Багато хто чув вислів "мінімальна зарплата", але далеко не всі розуміють, як саме цей показник працює у реальному житті. Якщо говорити максимально просто, мінімальна заробітна плата (або скорочено "мінімалка") — це встановлений законом фінансовий поріг, нижче якого роботодавець не має права нараховувати заробітну плату працівникові за повністю виконану місячну або погодинну норму праці. Це своєрідна державна гарантія базового доходу.

Мінімальна зарплата в Україні та утримання податків. Фото: Pixabay / Geri Art

Проте тут криється головна пастка, через яку часто виникають непорозуміння. Нарахована мінімальна зарплата та гроші, які людина отримує "на руки", — це різні суми. Законодавчо зафіксований розмір — це так звана сума "брутто". Вона вказується у трудовому договорі, наказах та бухгалтерських документах. Але перед тим як видати зарплату робітникові, роботодавець зобов'язаний вирахувати з неї обов'язкові державні платежі: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. У результаті працівник отримує на картку чи готівкою суму "нетто", яка є меншою саме через утримання цих чинних податків і зборів.

Важливо розуміти, що мінімалка — це не просто цифра для найманих працівників. Вона є фундаментальним орієнтиром для всієї економіки країни. Від її розміру залежить низка трудових та податкових показників:

Розмір ЄСВ (єдиного соціального внеску), який обов'язково сплачують підприємці (ФОП);

База та обмеження для розрахунку окремих соціальних і лікарняних виплат;

Значні фінансові штрафи для бізнесу за порушення трудового законодавства;

Окремі податкові ставки та ліміти для місцевих зборів.

Якщо роботодавець виплачує за повністю відпрацьований місяць менше встановленого законом мінімуму за відсутності законних підстав, це вважається грубим порушенням. За таке передбачені штрафи, чітко регламентовані законодавством. Саме тому деякі недобросовісні компанії намагаються обійти закон, оформлюючи працівників на "пів ставки" або виплачуючи основну частину грошей у конверті.

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