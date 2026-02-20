Наличные деньги меняется навсегда: со 2 марта 2026 года 1, 2, 5 и 10 гривен в банкнотах исчезнут из обращения

Со 2 марта 2026 банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов официально перестанут быть средствами платежа. Они будут полностью изъяты из наличного обращения. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

НБУ окончательно заменяет банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты – что нужно знать украинцам

После этой даты использовать указанные банкноты для наличных расчетов будет невозможно. Они не будут приниматься торговыми сетями, предприятиями сферы услуг, банками и другими финансовыми учреждениями для проведения платежных операций.

В то же время у граждан будет достаточно времени для обмена бумажных денег. Обмен будет производиться без ограничений и без взимания какой-либо платы.

Где и как можно будет обменять банкноты:

– во всех отделениях банков Украины – в течение одного года с даты изъятия из обращения, до 26 февраля 2027 включительно;

– в уполномоченных банках (Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – в течение трех лет, до 28 февраля 2029 г. включительно;

– в Национальном банке Украины – сейчас бессрочно.

Почему НБУ принял это решение?

Банкноты этих номиналов практически исчезли из активного использования. В сфере розничной торговли они почти не рассчитываются. Средний срок годности бумажных 1, 2, 5 и 10 гривен составляет около 2,5 лет, поэтому большинство из них уже изношены.

Фактически процесс их постепенного изъятия длится около шести лет.

С 1 октября 2020 года началось изъятие банкнот номиналом в 1 и 2 гривны.

С 1 января 2023 года – номиналов 5 и 10 гривен.

В то же время, соответствующие оборотные монеты уже давно находятся в наличном обращении. Монеты 1 и 2 гривны введены еще в апреле 2018 года, 5 гривен – в декабре 2019 года, 10 гривен – в июне 2020 года.

Главное преимущество монет – значительно более долгий срок службы. Монеты могут находиться в обращении 20-25 лет, в то время как банкноты изнашиваются в разы быстрее.

В Национальном банке отмечают, что переход на монеты уже стал привычным для большинства граждан и не создает дополнительных неудобств. Зато у него есть экономические преимущества.

В частности, это позволяет:

– уменьшить расходы государства, банков и бизнеса на обработку, транспортировку и хранение наличных денег;

– повысить качество наличных денег в обращении;

– упростить расчеты для населения и предприятий.

Таким образом, с марта 2026 бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен окончательно отойдут в историю. Наличное обращение станет более компактным, долговечным и экономически эффективным.

