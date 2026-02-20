Готівка змінюється назавжди: з 2 березня 2026 року 1, 2, 5 і 10 гривень у банкнотах зникнуть з обігу

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років офіційно перестануть бути засобами платежу. Вони будуть повністю вилучені з готівкового обігу. Про це повідомляє Національний банк України.

НБУ остаточно замінює банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень на монети – що потрібно знати українцям

Після цієї дати використовувати зазначені банкноти для розрахунків готівкою буде неможливо. Їх не прийматимуть торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та інші фінансові установи для проведення платіжних операцій.

Водночас громадяни матимуть достатньо часу для обміну паперових грошей. Обмін буде здійснюватися без обмежень та без стягнення будь-якої плати.

Де і як можна буде обміняти банкноти:

– у всіх відділеннях банків України – протягом одного року з дати вилучення з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

– в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року включно;

– у Національному банку України – наразі безстроково.

Чому НБУ ухвалив це рішення?

Банкноти цих номіналів практично зникли з активного використання. У сфері роздрібної торгівлі ними майже не розраховуються. Середній термін придатності паперових 1, 2, 5 та 10 гривень становить близько 2,5 років, тому більшість із них вже є зношеними.

Фактично процес їх поступового вилучення триває майже шість років.

З 1 жовтня 2020 року почалося вилучення банкнот номіналом 1 та 2 гривні.

З 1 січня 2023 року – номіналів 5 та 10 гривень.

Водночас відповідні обігові монети вже давно перебувають у готівковому обігу. Монети 1 і 2 гривні введені ще у квітні 2018 року, 5 гривень – у грудні 2019 року, 10 гривень – у червні 2020 року.

Головна перевага монет – значно довший термін служби. Монети можуть перебувати в обігу 20–25 років, тоді як банкноти зношуються в рази швидше.

У Національному банку наголошують, що перехід на монети вже став звичним для більшості громадян і не створює додаткових незручностей. Натомість він має економічні переваги.

Зокрема, це дозволяє:

– зменшити витрати держави, банків і бізнесу на оброблення, транспортування та зберігання готівки;

– підвищити якість готівкових грошей в обігу;

– спростити розрахунки для населення та підприємств.

Таким чином, з березня 2026 року паперові 1, 2, 5 і 10 гривень остаточно відійдуть в історію. Готівковий обіг стане більш компактним, довговічним і економічно ефективним.

