Налоговый рекорд или разгромы банков: куда делись доходы финучреждений

Официальная статистика Нацбанка за январь-июль 2026 г. обнажила тревожный парадокс финансовой системы: сумма уплаченного банками налога на прибыль превысила их чистый результат.

Деньги. Фото: из открытых источников

Если за аналогичный период 2025 года банковский сектор получил чистую прибыль в размере 92,8 млрд грн, уплатив 25,8 млрд грн налога, то ситуация в этом году кардинально изменилась. Чистая прибыль сократилась до 62,5 млрд грн, тогда как налоговые изъятия достигли 62,9 млрд грн.

Главным фактором столь стремительного пике стало повторное применение 50-процентной ставки налога на прибыль. Только за второй квартал 2026 года чистая прибыль сектора обвалилась на 30% в годовом исчислении. В регуляторе отмечают, что текущие доходы банков имеют рыночную природу и формируются за счет кредитования и инвестиций в ОВГЗ. Впрочем, изъятие колоссальных ресурсов из-за чрезмерного налогообложения уже привело к уменьшению рентабельности капитала с 59% в 2023 году до 50% в 2025 году.

В Национальном банке отмечают: хотя банки все еще сохраняют определенный запас прочности, их капитал существенно исчерпан двойной уплатой экстраналога по итогам 2023 и 2024 годов, а также активной кредитной экспансией. В настоящее время прибыль остается единственным источником поддержки капитала банков в условиях войны. Дальнейшее применение экстраналога истощает резервы системы и создает прямую угрозу для возможности банков в дальнейшем обеспечивать бесперебойное финансирование экономики страны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых. Решение принято на фоне ускорения инфляции: в августе рост потребительских цен достиг 8,1% в годовом измерении и оказался выше траектории, которую регулятор прогнозировал ранее.



