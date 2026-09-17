Податковий рекорд чи розгроми банків: куди поділися прибутки фінустанов

Офіційна статистика Нацбанку за січень-липень 2026 року оголила тривожний парадокс фінансової системи: сума сплаченого банками податку на прибуток перевищила їхній чистий результат.

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Якщо за аналогічний період 2025 року банківський сектор отримав чистий прибуток у розмірі 92,8 млрд грн, сплативши 25,8 млрд грн податку, то цьогоріч ситуація кардинально змінилася. Чистий прибуток скоротився до 62,5 млрд грн, тоді як податкові вилучення сягнули 62,9 млрд грн.

Головним чинником такого стрімкого піке стало повторне застосування 50-відсоткової ставки податку на прибуток. Лише за другий квартал 2026 року чистий прибуток сектору обвалився на 30% у річному вимірі. У регуляторі зазначають, що поточні прибутки банків мають ринкову природу й формуються за рахунок кредитування та інвестицій в ОВДП. Утім, вилучення колосальних ресурсів через надмірне оподаткування вже призвело до зменшення рентабельності капіталу з 59% у 2023 році до 50% у 2025 році.

У Національному банку наголошують: хоча банки все ще зберігають певний запас міцності, їхній капітал суттєво вичерпано подвійною сплатою екстраподатку за підсумками 2023 та 2024 років, а також активною кредитною експансією. Наразі прибуток залишається єдиним джерелом підтримки капіталу банків в умовах війни. Подальше застосування екстраподатку виснажує резерви системи та створює пряму загрозу для спроможності банків надалі забезпечувати безперебійне фінансування економіки країни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Національний банк України підвищив облікову ставку до 16% річних. Рішення прийнято на тлі прискорення інфляції: у серпні зростання споживчих цін досягло 8,1% у річному вимірі і виявилося вищим за траєкторію, яку регулятор прогнозував раніше.



