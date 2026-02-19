Нардепы бьют тревогу: Кабмин предлагает решение против интересов украинцев

Рубрики
Кабинет Министров Украины предлагает отменить льготный ввоз международных посылок. В Раде уверяют, что такое решение будет иметь значительные социальные и экономические последствия.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народная депутат Нина Южанина рассказала о последствиях отмены или ограничения льготного ввоза международных посылок.
Политик отметила, что по результатам исследования социологической группы Rating Group (6-9 февраля 2026), международные почтовые отправления стали важным элементом потребления и выживания украинцев во время войны.
Ключевые цифры:
29% украинцев в течение года получали международные посылки.
68% таких посылок имеют стоимость до 50 евро – то есть это мелкие покупки.
45% заказывали одежду и обувь.
26% – павербанки, аккумуляторы и зарядные устройства.
29% получали товары, критически важные во время энергетического кризиса.
64% (26% + 38%) считают международные посылки важными или критически важными во время войны.
По ее словам, введение НДС 20% на все посылки приведет к:
82% опрошенных не поддерживают идею налогообложения (57% — категорически против, 25% — скорее против).
Среди получающих посылки:
18% перестанут заказывать,
46% будут заказывать реже.
То есть, по словам нардепки, около двух третей рынка могут сократиться.
79% считают, что подорожание негативно отразится на волонтерской и оборонной деятельности.
85% считают, что задержки международных посылок будут иметь негативный эффект.
Поскольку 68% посылок имеют стоимость до 50 евро, их налогообложение:
увеличит административную нагрузку,
создаст очереди и задержки,
может стимулировать теневые схемы ввоза
При этом значительная часть товаров, нардепка, — это мелкие покупки, не влияющие на общий потребительский спрос в стране.
