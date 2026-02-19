logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 Нардепы бьют тревогу: Кабмин предлагает решение против интересов украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы бьют тревогу: Кабмин предлагает решение против интересов украинцев

Народная депутат Южанина объяснила, к каким проблемам приведет введение НДС 20% на все посылки

19 февраля 2026, 16:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кабинет Министров Украины предлагает отменить льготный ввоз международных посылок. В Раде уверяют, что такое решение будет иметь значительные социальные и экономические последствия.

Нардепы бьют тревогу: Кабмин предлагает решение против интересов украинцев

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина рассказала о последствиях отмены или ограничения льготного ввоза международных посылок.

Политик отметила, что по результатам исследования социологической группы Rating Group (6-9 февраля 2026), международные почтовые отправления стали важным элементом потребления и выживания украинцев во время войны.

Ключевые цифры:

  • 29% украинцев в течение года получали международные посылки.

  • 68% таких посылок имеют стоимость до 50 евро – то есть это мелкие покупки.

  • 45% заказывали одежду и обувь.

  • 26% – павербанки, аккумуляторы и зарядные устройства.

  • 29% получали товары, критически важные во время энергетического кризиса.

  • 64% (26% + 38%) считают международные посылки важными или критически важными во время войны.

По ее словам, введение НДС 20% на все посылки приведет к:

1. Росту цен и сокращению заказов:

82% опрошенных не поддерживают идею налогообложения (57% — категорически против, 25% — скорее против).

Среди получающих посылки:

  • 18% перестанут заказывать,

  • 46% будут заказывать реже.

То есть, по словам нардепки, около двух третей рынка могут сократиться.

2. Удару по волонтерской и оборонной деятельности:

  • 79% считают, что подорожание негативно отразится на волонтерской и оборонной деятельности.

  • 85% считают, что задержки международных посылок будут иметь негативный эффект.

"И здесь речь о комплектующих, оборудовании, медицинских товарах, технике для военных и волонтеров", — пояснила политик.

3. Социальным потерям:

Поскольку 68% посылок имеют стоимость до 50 евро, их налогообложение:

  • увеличит административную нагрузку,

  • создаст очереди и задержки,

  • может стимулировать теневые схемы ввоза

При этом значительная часть товаров, нардепка, — это мелкие покупки, не влияющие на общий потребительский спрос в стране.

"Поэтому отмена или ограничение льготного ввоза международных посылок — это НЕ ПРОСТОЕ НАЛОГОВОЕ РЕШЕНИЕ! В условиях войны международные посылки для миллионов украинцев стали не роскошью, а инструментом адаптации и поддержания устойчивости", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили о настоящем вызове для нардепов "правящей фракции".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ninayuzhanina/4163
Теги:

Новости

Все новости