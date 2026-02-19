Нардепы бьют тревогу: Кабмин предлагает решение против интересов украинцев

Кабинет Министров Украины предлагает отменить льготный ввоз международных посылок. В Раде уверяют, что такое решение будет иметь значительные социальные и экономические последствия.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина рассказала о последствиях отмены или ограничения льготного ввоза международных посылок.

Политик отметила, что по результатам исследования социологической группы Rating Group (6-9 февраля 2026), международные почтовые отправления стали важным элементом потребления и выживания украинцев во время войны.

Ключевые цифры:

29% украинцев в течение года получали международные посылки.

68% таких посылок имеют стоимость до 50 евро – то есть это мелкие покупки.

45% заказывали одежду и обувь.

26% – павербанки, аккумуляторы и зарядные устройства.

29% получали товары, критически важные во время энергетического кризиса.

64% (26% + 38%) считают международные посылки важными или критически важными во время войны.

По ее словам, введение НДС 20% на все посылки приведет к:

1. Росту цен и сокращению заказов:

82% опрошенных не поддерживают идею налогообложения (57% — категорически против, 25% — скорее против).

Среди получающих посылки:

18% перестанут заказывать,

46% будут заказывать реже.

То есть, по словам нардепки, около двух третей рынка могут сократиться.

2. Удару по волонтерской и оборонной деятельности:

79% считают, что подорожание негативно отразится на волонтерской и оборонной деятельности.

85% считают, что задержки международных посылок будут иметь негативный эффект.

"И здесь речь о комплектующих, оборудовании, медицинских товарах, технике для военных и волонтеров", — пояснила политик.

3. Социальным потерям:

Поскольку 68% посылок имеют стоимость до 50 евро, их налогообложение:

увеличит административную нагрузку,

создаст очереди и задержки,

может стимулировать теневые схемы ввоза

При этом значительная часть товаров, нардепка, — это мелкие покупки, не влияющие на общий потребительский спрос в стране.

"Поэтому отмена или ограничение льготного ввоза международных посылок — это НЕ ПРОСТОЕ НАЛОГОВОЕ РЕШЕНИЕ! В условиях войны международные посылки для миллионов украинцев стали не роскошью, а инструментом адаптации и поддержания устойчивости", — подытожила она.

