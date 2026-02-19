Нардепи б'ють на сполох: Кабмін пропонує рішення проти інтересів українців

Кабінет міністрів України пропонує скасувати пільгове ввезення міжнародних посилок. У Раді запевняють, що таке рішення матиме значні соціальні та економічні наслідки

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла про наслідки скасування чи обмеження пільгового ввезення міжнародних посилок.

Політик зазначила, що за результатами дослідження соціологічної групи Rating Group (6–9 лютого 2026 року), міжнародні поштові відправлення стали важливим елементом споживання та виживання українців під час війни.

Ключові цифри:

29% українців протягом року отримували міжнародні посилки.

68% таких посилок мають вартість до 50 євро — тобто це дрібні покупки.

45% замовляли одяг та взуття.

26% — павербанки, акумулятори та зарядні пристрої.

29% отримували товари, критично важливі під час енергетичної кризи.

64% (26% + 38%) вважають міжнародні посилки важливими або критично важливими під час війни.

За її словами, запровадження ПДВ 20% на всі посилки призведе до:

1. Зростання цін і скорочення замовлень:

82% опитаних не підтримують ідею оподаткування (57% — категорично проти, 25% — скоріше проти).

Серед тих, хто отримує посилки:

18% перестануть замовляти,

46% замовлятимуть рідше.

Тобто, за словами нардепки, майже дві третини ринку можуть скоротитися.

2. Удару по волонтерській та оборонній діяльності:

79% вважають, що подорожчання негативно вплине на волонтерську та оборонну діяльність.

85% вважають, що затримки міжнародних посилок матимуть негативний ефект.

“І тут мова про комплектуючі, обладнання, медичні товари, техніку для військових та волонтерів”, — пояснила політик.

3. Соціальних втрат:

Оскільки 68% посилок мають вартість до 50 євро, їх оподаткування:

збільшить адміністративне навантаження,

створить черги та затримки,

може стимулювати тіньові схеми ввезення.

При цьому значна частина товарів, поснила нардепка, — це дрібні покупки, що не впливає на загальний споживчий попит в країні.

“Тому, скасування чи обмеження пільгового ввезення міжнародних посилок — це НЕ ПРОСТЕ ПОДАТКОВЕ РІШЕННЯ! В умовах війни міжнародні посилки для мільйонів українців стали не розкішшю, а інструментом адаптації та підтримки стійкості”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді попередили про справжній виклик для нардепів “правлячої фракції”.



