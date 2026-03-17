Нардепы не сдерживают возмущение: решение Кабмина резко раскритиковали в Раде

Ситуация в Украине уже фактически критическая – средств не хватает, проблемы не решаются. Чиновники пытаются "тушить пожары", однако иногда это выходит с нарушением законодательства. Недавно остро критиковали состояние дорог в Украине и Кабмин принял решение быстрыми темпами исправлять ситуацию.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Нина Южанина сообщила, что правительство продолжает нарушать бюджетное законодательство. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство распределило 12,6 млрд грн на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования — это годовой объем, предусмотренный в Государственном бюджете на 2026 год, пояснила политик.

"Из этой суммы 4,6 млрд грн будут направлены непосредственно на текущие ремонтные работы. При этом еще 8 млрд грн остаются, но из сообщения правительства невозможно понять направления их использования", — отметила она.

Дополнительно, как пояснила Свириденко, правительство выделяет 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на неотложный текущий ремонт автомобильных дорог государственного значения.

И это, по словам Южаниной, уже смотрится как прямое нарушение логики бюджетного законодательства. Статья 24 Бюджетный кодекс Украины, пояснила она, четко определяет, что резервный фонд формируется для непредвиденных расходов, которые не носят постоянного характера и не могли быть учтены при составлении бюджета.

"Ремонт и содержание дорог — это плановые, регулярные расходы, которые ежегодно закладываются в бюджет. И более того — это сфера, где риски злоупотреблений традиционно высоки. Поэтому ситуация выглядит, мягко говоря, странно. Под предлогом "неотложности" и общественной чувствительности к состоянию дорог – очередные миллиарды устремляются фактически "в ямы". Мы этого хотели?”, — подытожила народная депутат.

