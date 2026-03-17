Нардепи не стримують обурення: рішення Кабміну різко розкритикували в Раді

Ситуація в Україні вже фактично критична — коштів не вистачає, проблеми не вирішуються. Урядовці намагаються “гасити пожежі”, однак іноді це виходить із порушенням законодавства. Нещодавно гостро критикували стан доріг в Україні і Кабмін ухвалив рішення швидкими темпами виправляти ситуацію.

Верховна Рада.

Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що уряд продовжує порушувати бюджетне законодавство. Вчора Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд розподілив 12,6 млрд грн на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування — це річний обсяг, передбачений у Державному бюджеті на 2026 рік, пояснила політик.

“Із цієї суми 4,6 млрд грн буде спрямовано безпосередньо на поточні ремонтні роботи. При цьому ще 8 млрд грн залишаються, але з повідомлення уряду неможливо зрозуміти напрями їх використання”, — зазначила вона.

Додатково, як пояснила Свириденко, уряд виділяє 3 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення.

І це, за словами Южаніної, вже виглядає як пряме порушення логіки бюджетного законодавства. Стаття 24 Бюджетний кодекс України, пояснила вона, чітко визначає, що резервний фонд формується для непередбачених видатків, які не мають постійного характеру і не могли бути враховані під час складання бюджету.

“Ремонт і утримання доріг — це планові, регулярні витрати, які щороку закладаються у бюджет. І більше того — це сфера, де ризики зловживань традиційно високі. Тому ситуація виглядає, м’яко кажучи, дивно. Під приводом “невідкладності” та суспільної чутливості до стану доріг — чергові мільярди спрямовуються фактично “в ями”. Ми цього хотіли?”, — підсумувала народна депутатка.

