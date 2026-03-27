Нардепы ошеломлены решениями правительства: "циничный совет министра убил наповал"

В Украине катастрофическая ситуация, средств не хватает, Россия наносит удары, цены на топливо выросли, эксперты прогнозируют подорожание пищевых продуктов, подготовка к следующему отопительному сезону. Проблемы скапливаются, а решений фактически нет, объясняют в Раде.

Народная депутат София Федина рассказала о впечатлении от часа вопросов к правительству.

"Беда. На так называемую программу "ЕБачок" идет 20 млн гривен в день. Министр экономики с честными глазами в Раде доказывает, что это таргетированная помощь", — отметила она.

По словам политика, с одной стороны, средства на горючее получают владельцы дорогих авто, но это не поможет никак самым незащищенным слоям населения, которые автомобилей и не имеют, но страдают последствия поднятия цен.

"А что с налогами? Министр финансов заявил, что ожидает в ближайшее время от нардепов поддержки грабительский налоговый законопроект и назвал его "выравниванием правил игры", — пояснила народная депутат.

Идея Правительства, объяснила политик, в том, чтобы наполнить бюджет, но на самом деле расчеты экспертов говорят об обратном. Нардепка пояснила, что не менее 100 миллиардов тратится на махровый популизм.

"Разве эти средства не нужно направить на военные нужды и покрытие дефицита бюджета – Украина, кстати, нуждается в 52 млрд долл. внешнего финансирования в 2026 году", — отметила она.

Раскритиковала народная депутат и планы по подготовке к зиме.

“Меня убил наповал тезис: “каждый предприниматель должен подготовиться к следующей зиме уже сейчас, устанавливая собственную генерацию. У нас две кредитные программы”, — пояснила она.

На фоне прогнозов, по словам народной депутатки, что скоро в государстве совсем не останется денег даже на выплаты военным и пенсионерам — министр экономики докладывает о росте, отмечает хорошие новости.

"В заключении скажу. То, что сегодня преподносится как экономическая политика правительства — это популизм без цифр и без ответственности. Люди, формирующие налоговые решения, не понимают, как работает реальный бизнес. Они действительно не видят проблемы в программах, которыми просто раздают средства. Они не хотят слышать альтернативную мысль. И досадно, что правительство вместо того, чтобы садиться и работать над возможными решениями, дальше упорно не видит проблемы”, — подытожила политик.

