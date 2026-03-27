Нардепи ошелешені рішеннями уряду: “цинічна порада міністра вбила наповал”

В Україні катастрофічна ситуація, коштів не вистачає, Росія завдає ударів, ціни на пальне зросли, експерти прогнозують здорожчання харчових продуктів, підготовка до наступного опалювального сезону. Проблеми накопичуються, а рішень фактично немає, пояснюють в Раді

Верховна Рада.

Народна депутатка Софія Федина розповіла про враження від години запитань до уряду.

“Біда. На так звану програму “єБачок” іде 20 млн гривень на день. Міністр економіки з чесними очима у Раді доводить, що це таргетована допомога”, — зазначила вона.

За словами політика, з одного боку кошти на пальне отримують власники дорогих авто, але це не допоможе ніяк найнезахищенішим верствам населення, які автівок і не мають, але покутують наслідки підняття цін.

“А що з податками? Міністр фінансів заявив, що очікує найближчим часом від нардепів підтримки грабіжницький податковий законопроєкт і назвав його “вирівнюванням правил гри”, — пояснила народна депутатка.

Ідея Уряду, пояснила політик, в тому, щоби наповнити бюджет, але насправді розрахунки експертів говорять про протилежне. Нардепка пояснила, що щонайменше 100 мільярдів витрачається на махровий популізм.

“Хіба ці кошти не потрібно спрямувати на військові потреби і покриття дефіциту бюджету ? Україна, до речі, потребує 52 млрд дол. зовнішнього фінансування у 2026 році”, — зауважила вона.

Розкритикувала народна депутатка і плани щодо підготовки до зими.

“Мене вбила наповал теза: “кожен підприємець має підготуватися до наступної зими вже зараз, встановлюючи власну генерацію. Ми маємо дві кредитні програми”, — пояснила вона.

На фоні прогнозів, за словами народної депутатки, що скоро в державі зовсім не залишиться грошей навіть на виплати військовим і пенсіонерам — міністр економіки доповідає про зростання, наголошує на гарних новинах.

“У висновку скажу. Те, що сьогодні подається як економічна політика уряду — це популізм без цифр і без відповідальності. Люди, які формують податкові рішення, не розуміють, як працює реальний бізнес. Вони дійсно не бачать проблеми у програмах, якими просто роздають кошти. Вони не хочуть чути альтернативну думку. І прикро, що уряд замість того, щоб сідати і працювати над можливими рішеннями, далі втупу не бачить проблеми”, — підсумувала політик.

