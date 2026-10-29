НБУ назвал купюру гривны, которую чаще всего подрабатывают в 2026 году

В Украине чаще подделывают банкноты номиналом 500 гривен старого образца. За девять месяцев 2026 года на них пришлось большинство изъятых из оборота фальшивых купюр. Однако общее количество и сумма поддельных банкнот гривны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились в три раза. Об этом Национальный банк Украины сообщил в ответе на запрос портала "Комментарии".

Какую купюру гривны чаще всего подделывают в 2026 году

Какие гривны чаще всего подрабатывают

По данным НБУ, в январе-сентябре 2026 года 78% всех изъятых поддельных банкнот составляли купюры старого образца. Чаще среди них случались:

— 500 гривен — 61% от общего количества изъятых подделок

— 200 гривен – 11%

— 20, 50 и 100 гривен – вместе 6%

Как указывает НБУ, наиболее уязвимыми для подделки остаются банкноты старого образца, в том числе 500 гривен 2006 года выпуска.

В то же время, современные банкноты гривны, выпущенные в 2014–2019 годах, составляли всего 10% от всех подделок, изъятых в банковской системе по итогам 2025 года. На миллион настоящих банкнот нового образца приходилось всего 0,2 поддельных. По данным НацБанка, такие фальшивки преимущественно имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность людей и работников торговли.

По итогам 2025 года на миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 1,7 поддельных. Это самый низкий годовой показатель с самого начала полномасштабного вторжения России. Для сравнения, в 2024 году он составлял 5,1, в 2023-м – 2,1, в 2022-м – 2,2, а в 2021-м – 7,1 поддельной банкноты на миллион настоящих.

По данным Европейского центрального банка, в 2025 году в ЕС на миллион настоящих банкнот евро приходилось около 14 подделок. Это больше чем в восемь раз больше, чем в Украине.

В НБУ объясняют относительно низкий уровень подделки гривны усиленной защитой современных банкнот. В частности, используются специальная бумага, "оконная" защитная лента и оптически сменный элемент SPARK, изображение на котором движется, а цвет меняется в зависимости от угла обзора.