НБУ назвав купюру гривні, яку найчастіше підробляють у 2026 році

В Україні найчастіше підробляють банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. За дев’ять місяців 2026 року на них припала більшість вилучених з обігу фальшивих купюр. Однак загальна кількість і сума підроблених банкнот гривні порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилися втричі. Про це Національний банк України повідомив у відповіді на запит порталу "Коментарі".

Яку купюру гривні найчастіше підробляють у 2026 році

Які гривні найчастіше підробляють

За даними НБУ, упродовж січня — вересня 2026 року 78% усіх вилучених підроблених банкнот становили купюри старого зразка. Найчастіше серед них траплялися:

- 500 гривень — 61% від загальної кількості вилучених підробок

- 200 гривень — 11%

- 20, 50 та 100 гривень — разом 6%

Як вказує НБУ, найбільш уразливими для підроблення залишаються банкноти старого зразка, зокрема 500 гривень 2006 року випуску.

Водночас сучасні банкноти гривні, випущені у 2014–2019 роках, становили лише 10% від усіх підробок, вилучених у банківській системі за підсумками 2025 року. На мільйон справжніх банкнот нового зразка припадало лише 0,2 підробленої. За даними НацБанку, такі фальшивки переважно мали низьку якість і були розраховані на неуважність людей та працівників торгівлі.

За підсумками 2025 року на мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підробленої. Це найнижчий річний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії. Для порівняння, у 2024 році він становив 5,1, у 2023-му — 2,1, у 2022-му — 2,2, а у 2021-му — 7,1 підробленої банкноти на мільйон справжніх.

За даними Європейського центрального банку, у 2025 році в ЄС на мільйон справжніх банкнот євро припадало близько 14 підробок. Це більш ніж у вісім разів більше, ніж в Україні.

У НБУ пояснюють відносно низький рівень підроблення гривні посиленим захистом сучасних банкнот. Зокрема, використовуються спеціальний папір, "віконна" захисна стрічка та оптично-змінний елемент SPARK, зображення на якому рухається, а колір змінюється залежно від кута огляду.