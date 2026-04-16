НБУ выпустил новую монету с сильным месседжем: кому ее посвятили и почему она уже стала символом войны

Национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом в 5 гривен, которая уже вызвала значительный интерес среди украинцев. Она посвящена тем, кто часто остается "за кадром", но фактически формирует оборонительную мощь государства.

В Украине появилась новая монета 5 гривен – ее посвятили оружейникам

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует НБУ.

Монета была презентована в символическую дату – День работника оборонно-промышленного комплекса. Именно оружейникам, инженерам и конструкторам, работающим над созданием современного вооружения, и посвящен этот выпуск.

Что означает новая монета

В Нацбанке отметили, что во время полномасштабной войны роль украинских разработчиков оружия стала критически важной.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан подчеркнул, что украинские технологии уже доказали свою эффективность и вызывают интерес за границей.

Фактически эта монета – не просто сувенир, а благодарный символ всем, кто создает инструменты защиты страны.

Как выглядит монета

Новая монета называется "Страна героев. Спасибо оружейникам!" и изготовлена из нейзильбера.

Дизайн имеет глубокую символику:

– на аверсе изображена украинская вышивка, которая постепенно переходит в современный “пиксель” – это олицетворяет путь от традиций к технологиям;

– на реверсе – работник оборонной отрасли, создающий дрон как символ новейшей войны и инноваций.

Таким образом, авторы показали трансформацию украинской силы – от культурного кода до высокотехнологичной обороны.

Сколько будет стоить и где купить

Тираж новой монеты ограничен – всего 75 тысяч экземпляров.

Приобрести его можно будет уже в мае 2026 года:

– через официальный интернет-магазин НБУ;

– в банках-дистрибьюторах.

Учитывая ограниченный выпуск и символическое значение, эксперты прогнозируют, что монета скоро станет коллекционной.

Почему это больше, чем просто деньги

Выпуск таких монет – это не только нумизматика. Это способ зафиксировать историю войны и роль конкретных людей в семье.

Украинские оружейники сегодня создают решения, которые спасают жизнь – и именно это запечатлено в металле.

