НБУ випустив нову монету з сильним меседжем: кому її присвятили і чому вона вже стала символом війни

Проніна Анна
Національний банк України представив нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень, яка вже викликала значний інтерес серед українців. Вона присвячена тим, хто часто залишається “за кадром”, але фактично формує оборонну міць держави.
В Україні з’явилася нова монета 5 гривень – її присвятили зброярам
Як повідомляють "Коментарі", про це інформує НБУ.
Монету презентували у символічну дату – День працівника оборонно-промислового комплексу. Саме зброярям, інженерам і конструкторам, які працюють над створенням сучасного озброєння, і присвячено цей випуск.
У Нацбанку наголосили: під час повномасштабної війни роль українських розробників зброї стала критично важливою.
Заступник голови НБУ Олексій Шабан підкреслив, що українські технології вже довели свою ефективність і викликають інтерес за кордоном.
Фактично ця монета – не просто сувенір, а символ подяки всім, хто створює інструменти захисту країни.
Нова монета має назву “Країна героїв. Дякуємо зброярам!” і виготовлена з нейзильберу.
Дизайн має глибоку символіку:
– на аверсі зображено українську вишивку, яка поступово переходить у сучасний “піксель” – це уособлює шлях від традицій до технологій;
– на реверсі – працівник оборонної галузі, який створює дрон, як символ новітньої війни та інновацій.
Таким чином автори показали трансформацію української сили – від культурного коду до високотехнологічної оборони.
Тираж нової монети обмежений – лише 75 тисяч екземплярів.
Придбати її можна буде вже у травні 2026 року:
– через офіційний інтернет-магазин НБУ;
– у банках-дистриб’юторах.
З огляду на обмежений випуск і символічне значення, експерти прогнозують, що монета швидко стане колекційною.
Випуск таких монет – це не лише про нумізматику. Це спосіб зафіксувати історію війни та ролі конкретних людей у ній.
Українські зброярі сьогодні створюють рішення, які рятують життя – і саме це закарбовано у металі.
