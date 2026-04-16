НБУ випустив нову монету з сильним меседжем: кому її присвятили і чому вона вже стала символом війни

Національний банк України представив нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень, яка вже викликала значний інтерес серед українців. Вона присвячена тим, хто часто залишається “за кадром”, але фактично формує оборонну міць держави.

В Україні з’явилася нова монета 5 гривень – її присвятили зброярам

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує НБУ.

Монету презентували у символічну дату – День працівника оборонно-промислового комплексу. Саме зброярям, інженерам і конструкторам, які працюють над створенням сучасного озброєння, і присвячено цей випуск.

Що означає нова монета

У Нацбанку наголосили: під час повномасштабної війни роль українських розробників зброї стала критично важливою.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан підкреслив, що українські технології вже довели свою ефективність і викликають інтерес за кордоном.

Фактично ця монета – не просто сувенір, а символ подяки всім, хто створює інструменти захисту країни.

Як виглядає монета

Нова монета має назву “Країна героїв. Дякуємо зброярам!” і виготовлена з нейзильберу.

Дизайн має глибоку символіку:

– на аверсі зображено українську вишивку, яка поступово переходить у сучасний “піксель” – це уособлює шлях від традицій до технологій;

– на реверсі – працівник оборонної галузі, який створює дрон, як символ новітньої війни та інновацій.

Таким чином автори показали трансформацію української сили – від культурного коду до високотехнологічної оборони.

Скільки коштуватиме і де купити

Тираж нової монети обмежений – лише 75 тисяч екземплярів.

Придбати її можна буде вже у травні 2026 року:

– через офіційний інтернет-магазин НБУ;

– у банках-дистриб’юторах.

З огляду на обмежений випуск і символічне значення, експерти прогнозують, що монета швидко стане колекційною.

Чому це більше, ніж просто гроші

Випуск таких монет – це не лише про нумізматику. Це спосіб зафіксувати історію війни та ролі конкретних людей у ній.

Українські зброярі сьогодні створюють рішення, які рятують життя – і саме це закарбовано у металі.

Як повідомляли раніше "Коментарі", найближчим часом в Україні не планують зміни у дизайні монет номіналом 1 та 2 гривні.