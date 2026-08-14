Не все страдают от войны: сколько миллиардов доходов задекларировали украинцы

Украинцы за январь-июль 2026 года подали около 215 тысяч налоговых деклараций о доходах, полученных в 2025 году. Общая сумма задекларированных гражданами доходов составила 323,9 млрд грн.

Доходы украинцев. Фото: из открытых источников

Это примерно на 16 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию, сумма доходов, которую граждане официально задекларировали перед государством, продолжает расти.

По результатам кампании декларирования в бюджет должно поступить более 6 млрд грн налога на доходы физических лиц. Еще около 2,6 млрд грн государство ожидает получить в виде военного сбора.

В общем, речь идет о миллиардах гривен, которые после завершения декларирования должны пополнить государственную казну. Военный сбор остается одним из важных источников финансирования потребностей страны в условиях войны.

Рост задекларированных доходов на 16 млрд грн в годовом исчислении может свидетельствовать как об увеличении доходов отдельных категорий граждан, так и о более активном декларировании средств. В то же время, сам объем задекларированных сумм не означает автоматического роста благосостояния всех украинцев — показатель отражает именно доходы, которые граждане указали в своих декларациях.

Особое внимание обращает на соотношение между общей суммой задекларированных доходов и налоговыми поступлениями. Из почти 324 млрд грн доходов в бюджет в виде НДФЛ и военного сбора должны направить более 8,6 млрд грн.

Кампания декларирования продолжается в условиях, когда государство нуждается в дополнительных ресурсах для финансирования обороны, социальных расходов и работы критической инфраструктуры. Поэтому каждый миллиард гривен налогов приобретает особое значение.

Результаты этого года показывают: украинцы задекларировали больше доходов, чем годом ранее, а бюджет ожидает соответствующего увеличения налоговых поступлений.

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