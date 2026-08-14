Не всі потерпають від війни: скільки мільярдів доходів задекларували українці

Українці за січень-липень 2026 року подали майже 215 тисяч податкових декларацій про доходи, отримані у 2025 році. Загальна сума задекларованих громадянами доходів сягнула 323,9 млрд грн.

Доходи українців. Фото: з відкритих джерел

Це приблизно на 16 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, попри повномасштабну війну та складну економічну ситуацію, сума доходів, яку громадяни офіційно задекларували перед державою, продовжує зростати.

За результатами кампанії декларування до бюджету мають надійти понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Ще близько 2,6 млрд грн держава очікує отримати у вигляді військового збору.

Загалом йдеться про мільярди гривень, які після завершення декларування мають поповнити державну скарбницю. Військовий збір при цьому залишається одним із важливих джерел фінансування потреб країни в умовах війни.

Зростання задекларованих доходів на 16 млрд грн у річному вимірі може свідчити як про збільшення доходів окремих категорій громадян, так і про більш активне декларування коштів. Водночас сам обсяг задекларованих сум не означає автоматичного зростання добробуту всіх українців — показник відображає саме доходи, які громадяни вказали у своїх деклараціях.

Особливу увагу привертає співвідношення між загальною сумою задекларованих доходів та податковими надходженнями. Із майже 324 млрд грн доходів до бюджету у вигляді ПДФО та військового збору мають спрямувати понад 8,6 млрд грн.

Кампанія декларування триває в умовах, коли держава потребує додаткових ресурсів для фінансування оборони, соціальних видатків та роботи критичної інфраструктури. Тому кожен мільярд гривень податків набуває особливого значення.

Цьогорічні результати показують: українці задекларували більше доходів, ніж роком раніше, а бюджет очікує відповідного збільшення податкових надходжень.

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