Неожиданный кризис: что будет с долларом и евро в ближайшее время

Март 2026 начался резкими колебаниями на валютном рынке. Причиной стала эскалация на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива, повлиявшая на мировые финансовые рынки.

Курс доллара и евро в Украине

Из-за этого доллар начал быстро укрепляться по отношению к евро, а колебания затронули и курс валют в Украине.

По состоянию на 2 марта официальный курс гривны по отношению к доллару составил 43,09 грн за доллар. Уже 6 марта показатель вырос до 43,80 грн.

Доктор экономических наук Алексей Плотников объяснил, что на валютном рынке началась переориентация инвесторов на американскую валюту.

По его словам, доллар укрепляется из-за перевода активов в более стабильную валюту. Дополнительным фактором неопределенности остается финансовая помощь Европейского Союза, на которую рассчитывает Украина для покрытия бюджетного дефицита.

Эксперт отмечает, что Национальный банк постепенно ослабляет контроль над курсом и позволяет гривне плавно девальвировать.

Худшим сценарием экономист называет ситуацию, при которой официальный курс доллара может превысить 44 гривны уже в ближайшее время. Также существует риск, что среднегодовой курс доллара будет выше показателя 45,7 грн, который заложен в государственном бюджете на 2026 год.

Параллельно доллар укрепился и по отношению к евро. Соотношение валют снизилось до 1,16 доллара за евро.

Поэтому официальный курс евро в Украине опустился до 50,45 грн. В то же время эксперт объясняет, что курс евро фактически рассчитывается через доллар, поэтому при дальнейшем росте американской валюты евро снова может подняться примерно до 51 гривны.

В то же время, экономисты отмечают, что дальнейшую динамику валют сложно прогнозировать, поскольку она зависит от развития геополитической ситуации и решений международных финансовых институций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине вступил в силу закон, который ужесточает требования к содержанию домашних животных и вводит новые правила их идентификации.