Неочікувана криза: що буде з доларом і євро найближчим часом

Березень 2026 року розпочався різкими коливаннями на валютному ринку. Причиною стала ескалація на Близькому Сході та блокада Ормузької протоки, що вплинуло на світові фінансові ринки.

Курс долара та євро в Україні

Через це долар почав швидко зміцнюватися відносно євро, а коливання торкнулися і курсу валют в Україні.

Станом на 2 березня офіційний курс гривні до долара становив 43,09 грн за долар. Уже 6 березня показник зріс до 43,80 грн.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков пояснив, що на валютному ринку почалася переорієнтація інвесторів на американську валюту.

За його словами, долар зміцнюється через переведення активів у більш стабільну валюту. Додатковим фактором невизначеності залишається фінансова допомога від Європейського Союзу, на яку розраховує Україна для покриття бюджетного дефіциту.

Експерт зазначає, що Національний банк поступово послаблює контроль за курсом і дозволяє гривні плавно девальвувати.

Найгіршим сценарієм економіст називає ситуацію, за якої офіційний курс долара може перевищити 44 гривні вже найближчим часом. Також існує ризик, що середньорічний курс долара буде вищим за показник 45,7 грн, який закладений у державному бюджеті на 2026 рік.

Паралельно долар зміцнився і відносно євро. Співвідношення валют знизилося до 1,16 долара за євро.

Через це офіційний курс євро в Україні опустився до 50,45 грн. Водночас експерт пояснює, що курс євро фактично розраховується через долар, тому в разі подальшого зростання американської валюти євро знову може піднятися приблизно до 51 гривні.

Водночас економісти наголошують, що подальшу динаміку валют складно прогнозувати, оскільки вона залежить від розвитку геополітичної ситуації та рішень міжнародних фінансових інституцій.

