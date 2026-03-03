Новая 100-гривневая уже в пути: украинцев предупредили об обновлении денег

В Украине готовятся к выпуску обновленной 100-гривневой купюры. Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Олег Прохода во время телемарафона. По его словам, модифицированные 100 гривен планируют ввести в обращение уже в этом году , а официальное объявление состоится дополнительно.

В Украине вводят модернизированную купюру 100 гривен – когда появится и что изменится

Речь идет не об изменении номинала или полной замене дизайна, а о завершающем этапе модернизации всей линейки украинских банкнот. Еще в августе 2024 года Национальный банк Украины приступил к постепенному выпуску обновленных купюр с новыми дизайнерскими решениями. Главным визуальным дополнением стал патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!" , которое теперь появляется на модернизированных банкнотах

По состоянию на сегодняшний день в обращении уже можно встретить обновленные 20, 50, 200, 500 и 1000 гривен. Таким образом, 100 гривен остаются последним номиналом, который завершит цикл модернизации .

В НБУ подчеркивают, что основные элементы дизайна, изображения исторических фигур и система защиты остаются без кардинальных изменений. Это значит, что украинцам не придется привыкать к новым лицам на купюре. Однако модернизированные банкноты получают усовершенствованные элементы защиты и улучшенную износостойкость.

Особое внимание в Нацбанке уделяют долговечности. К примеру, обновленные 20 и 50 гривен прошли дополнительную специальную обработку, позволяющую им дольше сохранять вид в ежедневном обращении. Ожидается, что модернизированные 100 гривен будут более устойчивыми к износу , что особенно важно для одного из самых популярных номиналов.

Важно: старые купюры 100 гривен будут оставаться законным платежным средством. Их не нужно срочно обменивать или сдавать в банки. Обновленные банкноты будут постепенно вытеснять старые в процессе естественного обращения.

В Национальном банке отмечают, что при модернизации учитывается международный опыт в сфере дизайна и защиты денег. Это позволяет повысить уровень безопасности украинской валюты и минимизировать риск подделок.

Таким образом, 2026 станет финальным этапом большого обновления гривны. 100 гривен получат современный вид, патриотический акцент и усиленную защиту , но останутся узнаваемыми для каждого украинца.

