Нова 100-гривнева вже в дорозі: українців попередили про оновлення грошей

В Україні готуються до випуску оновленої 100-гривневої купюри. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Олег Прохода під час телемарафону. За його словами, модифіковані 100 гривень планують ввести в обіг уже цього року, а офіційне оголошення відбудеться додатково.

В Україні вводять модернізовану купюру 100 гривень – коли з’явиться і що зміниться

Йдеться не про зміну номіналу чи повну заміну дизайну, а про завершальний етап модернізації всієї лінійки українських банкнот. Ще в серпні 2024 року Національний банк України розпочав поступовий випуск оновлених купюр із новими дизайнерськими рішеннями. Головним візуальним доповненням стало патріотичне гасло “Слава Україні! Героям слава!”, яке тепер з’являється на модернізованих банкнотах.

Станом на сьогодні в обігу вже можна зустріти оновлені 20, 50, 200, 500 та 1000 гривень. Таким чином, 100 гривень залишаються останнім номіналом, який завершить цикл модернізації.

У НБУ підкреслюють: основні елементи дизайну, зображення історичних постатей та система захисту залишаються без кардинальних змін. Це означає, що українцям не доведеться звикати до “нових облич” на купюрі. Однак модернізовані банкноти отримують удосконалені елементи захисту та покращену зносостійкість.

Особливу увагу в Нацбанку приділяють довговічності. Наприклад, оновлені 20 і 50 гривень пройшли додаткову спеціальну обробку, що дозволяє їм довше зберігати вигляд у щоденному обігу. Очікується, що модернізовані 100 гривень також будуть більш стійкими до зношування, що особливо важливо для одного з найпопулярніших номіналів.

Важливо: старі купюри 100 гривень залишатимуться законним платіжним засобом. Їх не потрібно терміново обмінювати чи здавати до банків. Оновлені банкноти поступово витіснятимуть старі в процесі природного обігу.

У Національному банку зазначають, що при модернізації враховують міжнародний досвід у сфері дизайну та захисту грошей. Це дозволяє підвищити рівень безпеки української валюти та мінімізувати ризики підробок.

Таким чином, 2026 рік стане фінальним етапом великого оновлення гривні. 100 гривень отримають сучасний вигляд, патріотичний акцент і посилений захист, але залишаться впізнаваними для кожного українця.

Читайте також в "Коментарях", куди дівати купюри 1, 2, 5, 10 гривень.