Новый антирекорд гривны: НБУ установил исторический курс доллара на 4 марта

Национальный банк Украины обновил официальные показатели валютного рынка, согласно которым украинская национальная валюта существенно ослабит по отношению к американскому доллару. Уже в среду, 4 марта, курс пересечет новую психологическую и историческую границу.

Курс доллара

По данным регулятора, стоимость американской валюты вырастет, что приведет к обновлению предыдущих рекордов.

"Доллар вырастет до 43,45 гривен уже 4 марта. Валюта обновит исторический максимум", — прогнозируют НБУ.

На фоне укрепления доллара ситуация с европейской валютой выглядит несколько иначе. Несмотря на общую тенденцию к девальвации гривни по отношению к "баксу", евро продемонстрирует небольшое снижение цены.

Как отмечают финансовые аналитики, "в то же время евро упадет в цене на 15 копеек – до 50,45 гривен".

Такие разнонаправленные колебания на рынке отражают текущую динамику мировых валютных пар и внутреннюю экономическую ситуацию в стране. Эксперты советуют внимательно следить за дальнейшими шагами Нацбанка по сдерживанию чрезмерной волатильности на межбанковском рынке.

