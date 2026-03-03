logo

Новый антирекорд гривны: НБУ установил исторический курс доллара на 4 марта
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый антирекорд гривны: НБУ установил исторический курс доллара на 4 марта

Официальный курс от Нацбанка: доллар достигнет отметки 43,45 грн уже завтра

3 марта 2026, 17:34
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Национальный банк Украины обновил официальные показатели валютного рынка, согласно которым украинская национальная валюта существенно ослабит по отношению к американскому доллару. Уже в среду, 4 марта, курс пересечет новую психологическую и историческую границу.

Новый антирекорд гривны: НБУ установил исторический курс доллара на 4 марта

Курс доллара

По данным регулятора, стоимость американской валюты вырастет, что приведет к обновлению предыдущих рекордов.

"Доллар вырастет до 43,45 гривен уже 4 марта. Валюта обновит исторический максимум", — прогнозируют НБУ.

Новый антирекорд гривны: НБУ установил исторический курс доллара на 4 марта - фото 2

На фоне укрепления доллара ситуация с европейской валютой выглядит несколько иначе. Несмотря на общую тенденцию к девальвации гривни по отношению к "баксу", евро продемонстрирует небольшое снижение цены.

Как отмечают финансовые аналитики, "в то же время евро упадет в цене на 15 копеек – до 50,45 гривен".

Такие разнонаправленные колебания на рынке отражают текущую динамику мировых валютных пар и внутреннюю экономическую ситуацию в стране. Эксперты советуют внимательно следить за дальнейшими шагами Нацбанка по сдерживанию чрезмерной волатильности на межбанковском рынке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Максим Бужанский обратил внимание на стремительный рост цен на украинских АЗС, который поставщики аргументируют обострением ситуации вокруг Ирана. Парламентарий подверг сомнению логику такого ценообразования и раскритиковал реакцию (или ее отсутствие) со стороны исполнительной власти.

По словам депутата, ситуация выглядит парадоксально: топливо, закупленное еще до начала конфликта по старым ценам, внезапно "подтянулось" в стоимости к новым мировым трендам.



