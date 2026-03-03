Новий антирекорд гривні: НБУ встановив історичний курс долара на 4 березня

Національний банк України оновив офіційні показники валютного ринку, згідно з якими українська національна валюта суттєво послабиться щодо американського долара. Вже у середу, 4 березня, курс перетне нову психологічну та історичну межу.

Курс долара

За даними регулятора, вартість американської валюти зросте, що призведе до оновлення попередніх рекордів.

"Долар зросте до 43,45 гривень вже 4 березня. Валюта оновить історичний максимум", — прогнозують у НБУ.

На фоні зміцнення долара ситуація з європейською валютою виглядає дещо інакше. Попри загальну тенденцію до девальвації гривні щодо "бакса", євро продемонструє невелике зниження ціни.

Як зазначають фінансові аналітики, "водночас євро впаде в ціні на 15 копійок — до 50,45 гривень".

Такі різноспрямовані коливання на ринку відображають поточну динаміку світових валютних пар та внутрішню економічну ситуацію в країні. Експерти радять уважно стежити за подальшими кроками Нацбанку щодо стримування надмірної волатильності на міжбанківському ринку.

