Новый мировой рекорд: редкую карту покемона продали за невероятную сумму (ФОТО)

Американский реслер и звезда YouTube Логан Пол установил новый мировой рекорд, продав редкую карту Пикачу из серии Illustrator за 16,492 миллиона долларов. Продажа состоялась через аукционный дом Goldin и стала одной из самых громких в истории коллекционных карт.

Логан Пол продал редкую карточку покемона Pikachu Illustrator. Фото: Goldin Auctions

Карточка, известная как "святой Грааль" среди фанатов Pokemon, считается самой редкой в мире. В конце 90-х ее вручали победителям конкурса иллюстраций японского журнала CoroCoro. По данным экспертов существует около 40 копий, но только одна имеет идеальный рейтинг PSA 10. Именно ее и продал Логан Пол.

Торги стартовали 5 января и продолжались 41 день. Уже в первую неделю ставки выросли с 500 тысяч до 4,3 млн. долларов. В конце аукциона произошел резкий всплеск активности, поднявший финальную сумму до рекордных 16,5 млн. После комиссий Пол получил более 8 млн долларов прибыли за проданную карточку "Покемона".

Самая дорогая коллекционная карта покемона в мире

Представитель Книга рекордов Гиннеса присутствовал, чтобы официально зафиксировать достижения как самую дорогую карту Pokemon и самую дорогую коллекционную карту, проданную на аукционе.

Карточку покемона Pikachu Illustrator продали за рекордную сумму

Пол приобрел карту Пикачу из серии Illustrator в 2021 году за 5,2 млн долларов, чем в свое время также установил рекорд. Ранее блоггер потратил еще 70 тысяч долларов на специальный защитный футляр и бриллиантовое колье, в котором появился с карточкой на WrestleMania 38.

Pikachu Illustrator создала японская художница Ацуко Нишида. Она считается одной из первых иллюстраторок, нарисовавших Пикачу. Именно это, а также уникальный статус и состояние сохранения, сделали карту чрезвычайно ценной среди коллекционеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Пикачу поможет купить дом. Карточки "Покемон" стали настоящей инвестицией.

Также "Комментарии" писали, что 22-летняя девушка выставила себя на аукционе.