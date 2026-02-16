Новий світовий рекорд: рідкісну картку покемона продали за неймовірну суму (ФОТО)

Американський реслер і зірка YouTube Логан Пол встановив новий світовий рекорд, продавши рідкісну картку Пікачу з серії Illustrator за 16,492 мільйона доларів. Продаж відбувся через аукціонний дім Goldin і став одним із найгучніших в історії колекційних карт.

Логан Пол продав рідкісну картку покемон Pikachu Illustrator. Фото: Goldin Auctions

Картка, відома як "святий Грааль" серед фанатів Pokemon, вважається найрідкіснішою у світі. Наприкінці 1990-х її вручали переможцям конкурсу ілюстрацій японського журналу CoroCoro. За даними експертів, існує близько 40 копій, але лише одна має ідеальний рейтинг PSA 10. Саме її і продав Логан Пол.

Торги стартували 5 січня та тривали 41 день. Уже в перший тиждень ставки зросли з 500 тисяч до 4,3 млн доларів. Наприкінці аукціону відбувся різкий сплеск активності, що підняв фінальну суму до рекордних 16,5 млн. Після комісій Пол отримав понад 8 млн доларів прибутку за продану картку "Покемона".

Найдорожча колекційна картка покемон у світі

Представник Книга рекордів Гіннеса був присутній, аби офіційно зафіксувати досягнення як найдорожчу картку Pokemon і найдорожчу колекційну картку, продану на аукціоні.

Картку покемон Pikachu Illustrator продали за рекордну суму

Пол придбав картку Пікачу з серії Illustrator у 2021 році за 5,2 млн доларів, чим свого часту також встановив рекорд. Раніше блогер витратив ще 70 тисяч доларів на спеціальний захисний футляр і діамантове кольє, у якому з’явився з карткою на WrestleMania 38.

Pikachu Illustrator створила японська художниця Ацуко Нішіда. Вона вважається однією з перших ілюстраторок, хто намалював Пікачу. Саме це, а також унікальний статус і стан збереження, зробили картку надзвичайно цінною серед колекціонерів.

