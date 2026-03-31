Нулевая декларация мужа Алены Шевцовой

Муж фигурантки дела о мискодинге и отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн казино Алены Шевцовой, подал ежегодную декларацию. Портал "Комментарии" узнал, как изменилось состояние семьи Шевцовых.

Декларация Шевцова.

В декларации Евгения Шевцова говорится, что он работает полицейским в Национальной полиции Украины. Проживает в доме своего отца Александра Шевцова в с. Гора в Киевской области площадью 349,7 кв. м. На дом имеет бесплатное право пользования. Супруга Алена Шевцова арендует жилой дом 622 кв. м в ОАЭ. Там она проживает с сыновьями: Львом, Никитой, Евгением и дочерью Алисой.

Шевцов задекларировал ружье Merkel Jagd-und Sportwaffen GmbH, которым владеет с 2015 года. Также с 2023 года имеет право пользования на основании договора ссуды на автомобиле Toyota Land Cruiser 200, владельцем которого также является отец декларанта.

У Алены Шевцовой с 2021 года в собственности акции АО "Айбокс банк" 42 339 851 шт. — номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 4,48 грн (общая стоимость – почти 190 млн грн). Также в декларации указаны акции, которыми владеет Шевцова, однако указано, что член семьи не предоставил информацию о названии компании, количестве ценных бумаг и их стоимости.

Шевцовой принадлежит:

50% в ООО "ФК ЛЕО" (Украина) – стоимость почти 10 млн грн,

24,98% в АО "АЙБОКС БАНК" (Украина) – почти 190 млн грн (что отмечалось выше),

СМАРТФЛОУ ПЕЙМЕНТС ЛИМИТЕД (Великобритания) — доля и стоимость не указаны,

ЛЕО БЬЮТИ САЛОН ООО (ОАЭ) — доля и стоимость не указаны,

ЛЕО ВЕНЧУРИЗ ФЗЦО (ОАЭ) — доля и стоимость не указаны,

Бодур Бьюти Салон ООО (ОАЭ) — доля и стоимость не указаны,

Иклетент энд Ко Трейдинг Ко. ООО (ОАЭ) – доля и стоимость не указаны.

Финансово активной за пределами Украины Шевцова была в 2023 году – после этого никаких официально задекларированных компаний не указано.

Доход семьи Шевцовых полностью отсутствует — в декларации указаны источники дохода Алены Шевцовой, как то зарплата в том числе по совместительству, дивиденды, проценты и прочее, однако ни одна сумма не указана. Также отсутствуют данные о зарплате Евгения Шевцова.

Денежные активы семьи составляют 10 371 грн в "ПриватБанке" на счету Шевцова.

От прошлогодней декларации в состоянии семьи фактически ничего не изменилось. За 2024 год Шевцов также не задекларировал ни одного дохода, однако на банковском счету было чуть больше 42 тыс. грн.

Декларация Шевцова за 2023 год значительно красноречивее – там просто фантастические доходы. Известно, что Шевцова владела:

СМАРТФЛОУ ПЕЙМЕНТС ЛИМИТЕД – 100% – стоимость 66,7 млн грн,

ЛЕО БЬЮТИ САЛОН ООО — 85% — 841 тыс. грн,

ЛЕО ВЕНЧУРИЗ ФЗЦО – 100% – 495 тыс. грн,

Бодур Бьюти Салон ООО – 85% – 2,5 млн грн,

Иклетент энд Ко Трейдинг Ко. ООО – 100% – 990 тыс. грн.

Практически весь доход семьи в 2023 году обеспечила Шевцова. Сам Шевцов задекларировал зарплату – 233 тыс. грн и 49 тыс. грн дохода от продажи недвижимого имущества.

На счету Шевцовой за 2023 год значительно красноречивее цифры:

19,5 млн грн получила зарплаты в ООО "ФК ЛЕО",

почти 50 млн грн – дивиденды,

383 тыс. грн – зарплата по совместительству,

свыше 12 млн грн — проценты,

531,5 тыс — доход от предоставления имущества в аренду,

7,6 млн грн – доход от занятия предпринимательской деятельностью,

свыше 10 млн — гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам

5,5 млн грн – доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

На банковских счетах у Шевцовой в 2023 году было около 200 млн грн.

