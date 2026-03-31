Нульова декларація чоловіка Альони Шевцової

Чоловік фігурантки справи про міскодинг та відмивання 5 млрд грн для нелегальних онлайн казино Альони Шевцової, подав щорічну декларацію. Портал “Коментарі” дізнався, як змінилися статки родини Шевцових.

У декларації Євгена Шевцова зазначено, що він працює поліцейським у Національній поліції України. Проживає у будинку свого батька Олександра Шевцова у с. Гора Київської області площею 349,7 кв. м. На будинок має безплатне право користування. Дружина Альона Шевцова орендує житловий будинок 622 кв. м в ОАЕ. Там вона проживає з синами: Левом, Нікітою, Євгеном та донькою Алісою.

Шевцов задекларував рушницю Merkel Jagd-und Sportwaffen GmbH, якою володіє з 2015 року. Також з 2023 року має право користування на підставі договору позички автомобілем Toyota Land Cruiser 200, власником якого також є батько декларанта.

У Альони Шевцової з 2021 року у власності акції АТ "Айбокс банк" 42 339 851 шт. — номінальна вартість одного цінного папера становить 4,48 грн (загальна вартість — майже 190 млн грн). Також в декларації зазначені акції, якими володіє Шевцова, однак вказано, що член сім'ї не надав інформацію про назву компанії, кількість цінних паперів та їхню вартість.

Шевцовій належить:

50% в ТОВ "ФК ЛЕО" (Україна) — вартість майже 10 млн грн,

24,98% в АТ "АЙБОКС БАНК" (Україна) — майже 190 млн грн (що зазначалося вище),

СМАРТФЛОУ ПЕЙМЕНТС ЛІМІТЕД (Велика Британія) — частка та вартість не вказані,

ЛЕО Б’ЮТІ САЛОН ТОВ (ОАЕ) — частка та вартість не вказані,

ЛЕО ВЕНЧУРІЗ ФЗЦО (ОАЕ) — частка та вартість не вказані,

Бодур Б’юті Салон ТОВ (ОАЕ) — частка та вартість не вказані,

Іклетент енд Ко Трейдінг Ко. ТОВ (ОАЕ) — частка та вартість не вказані.

Фінансово активною за межами України Шевцова була у 2023 році — після цього жодних офіційно задекларованих компаній не вказано.

Дохід сім’ї Шевцових повністю відсутній — у декларації вказані джерела доходу Альони Шевцової, як то зарплата у тому числі за сумісництвом, дивіденди, проценти та інше, однак жодної суми не вказано. Також відсутні дані про зарплату Євгена Шевцова.

Грошові активи сім’ї становлять 10 371 грн в “ПриватБанку” на рахунку Шевцова.

Від торішньої декларації у статках сім’ї фактично нічого не змінилось. За 2024 рік Шевцов також не задекларував жодного доходу, однак на банківському рахунку було трохи більше, ніж 42 тис. грн.

Декларація Шевцова за 2023 рік значно красномовніша — там просто фантастичні доходи. Відомо, що Шевцова володіла:

СМАРТФЛОУ ПЕЙМЕНТС ЛІМІТЕД — 100% — вартість 66,7 млн грн,

ЛЕО Б’ЮТІ САЛОН ТОВ — 85% — 841 тис. грн,

ЛЕО ВЕНЧУРІЗ ФЗЦО — 100% — 495 тис. грн,

Бодур Б’юті Салон ТОВ — 85% — 2,5 млн грн,

Іклетент енд Ко Трейдінг Ко. ТОВ — 100% — 990 тис. грн.

Фактично весь дохід сім’ї у 2023 році забезпечила Шевцова. Сам Шевцов задекларував зарплату — 233 тис. грн та 49 тис. грн доходу від продажу нерухомого майна.

На рахунку Шевцової за 2023 рік значно красномовніші цифри:

19,5 млн грн отримала зарплати в ТОВ “ФК ЛЕО”,

майже 50 млн грн — дивіденди,

383 тис. грн — зарплата за сумісництвом,

понад 12 млн грн — проценти,

531,5 тис — дохід від надання майна в оренду,

7,6 млн грн — дохід від зайняття підприємницькою діяльністю,

понад 10 млн — гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами

5,5 млн грн — дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

На банківських рахунках у Шевцової у 2023 році було майже 200 млн грн.

