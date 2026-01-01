Паспорта дорожают: что изменилось с 1 января

С 1 января 2026 г. в Украине вступили в силу новые тарифы на оформление паспортных документов и справок на проживание. Изменения касаются как внутренних ID-карт, так и загранпаспортов, а также свидетельства для иностранцев.
Новые тарифы на документы
• ID-карта (впервые) – оформляется бесплатно
• ID-карта (обычное оформление до 20 рабочих дней) — 618 грн
• ID-карта (срочное оформление до 7 рабочих дней) — 988 грн
• Загранпаспорт (до 20 рабочих дней) — 1147 грн
• Загранпаспорт (до 7 рабочих дней) — 1787 грн
• Вид на постоянное проживание — 1235 грн
• Вид на временное проживание — 1140 грн
Что важно знать
Граждане, оплатившие услуги и подавшие заявление до 31 декабря 2025 года, получат документы по старым тарифам.
В случаях, когда оплата была произведена до конца 2025 года, но заявление еще не подано, придется доплатить разницу в соответствии с новыми ценами.
Об изменении тарифов сообщили в Государственной миграционной службе и .
