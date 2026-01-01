Паспорта дорожают: что изменилось с 1 января

С 1 января 2026 г. в Украине вступили в силу новые тарифы на оформление паспортных документов и справок на проживание. Изменения касаются как внутренних ID-карт, так и загранпаспортов, а также свидетельства для иностранцев.

Новые тарифы на документы

• ID-карта (впервые) – оформляется бесплатно

• ID-карта (обычное оформление до 20 рабочих дней) — 618 грн

• ID-карта (срочное оформление до 7 рабочих дней) — 988 грн

• Загранпаспорт (до 20 рабочих дней) — 1147 грн

• Загранпаспорт (до 7 рабочих дней) — 1787 грн

• Вид на постоянное проживание — 1235 грн

• Вид на временное проживание — 1140 грн

Что важно знать



Граждане, оплатившие услуги и подавшие заявление до 31 декабря 2025 года, получат документы по старым тарифам.

В случаях, когда оплата была произведена до конца 2025 года, но заявление еще не подано, придется доплатить разницу в соответствии с новыми ценами.

Об изменении тарифов сообщили в Государственной миграционной службе и .

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в течение 2025 года под российскую оккупацию перешло 4336 квадратных километров украинской земли. Это около 0,72% общей площади Украины. Таким образом, прошлый год стал одним из самых трудных для Сил обороны за весь период полномасштабной войны.

Всего в период с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост оккупированных территорий составил 7463 кв. км или 1,23% территории государства. По сравнению с предыдущими годами, именно 2025-й отметился самой плохой динамикой потерь. Уровень оккупации по областям по состоянию на начало 2026 года:

• Днепропетровская область — 0,6% территории (рост за год на 0,6%)

• Сумская область — 1,0% (1%)

• Харьковская область — 4,7% (1,3%)

• Херсонская область — 72% (без изменений)

• Запорожская область — 74,8% (2,1%)

• Донецкая область — 78,1% (10,6%)

• Луганская область — 99,6% (0,6%)

Наибольший рост оккупированных площадей за год зафиксирован в Донецкой области, где под контроль врага перешли более 10% территории региона.

