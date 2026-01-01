Паспорти дорожчають: що змінилося з 1 січня

Із 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові тарифи на оформлення паспортних документів та довідок на проживання. Зміни стосуються як внутрішніх ID-карток, так і закордонних паспортів, а також посвідок для іноземців.
Нові тарифи на документи
• ID-картка (вперше) — оформлюється безкоштовно
• ID-картка (звичайне оформлення до 20 робочих днів) — 618 грн
• ID-картка (термінове оформлення до 7 робочих днів) — 988 грн
• Закордонний паспорт (до 20 робочих днів) — 1147 грн
• Закордонний паспорт (до 7 робочих днів) — 1787 грн
• Посвідка на постійне проживання — 1235 грн
• Посвідка на тимчасове проживання — 1140 грн
Що важливо знати
Громадяни, які оплатили послуги та подали заяву до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старими тарифами.
Натомість у випадках, коли оплата була здійснена до кінця 2025 року, але заява ще не подана, доведеться доплатити різницю відповідно до нових цін.
Про зміну тарифів повідомили у Державній міграційній службі.
